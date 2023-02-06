飲食熱話｜白粥變「阿凡達粥」？網友狂猜黑暗料理食譜滿滿花青素
撰文：聯合新聞網
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許多食物都含有「花青素」，是一種水溶性的植物色素，烹煮時可將食物一併自然染色，日前有女網友煮出一鍋「灰藍色」的粥，許多網友紛紛推測原PO是使用紫薯或蝶豆花製成，但也有人看了直呼「沒食慾」。
台灣女網友在Facebook「爆廢公社」PO出一張照片分享日前煮的粥，只見鍋中的粥並非一般常見的白色，而是混濁的灰藍色，甚至連米粒也染成了淺藍色，令許多人看了沒有食慾，但原PO則熱情表示「很香喔！」、「大郎~吃粥了！」
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許多網友開玩笑直呼，「暗藍銷魂粥」、「也許戚家人都是豬頭三啊」、「孟婆粥嗎」、「大郎看了看粥，健步如飛，什麼身體病痛都好了」、「喝了這碗就能轉生去異世界了，賺爛」、「阿凡達粥」、「這鍋是魔術靈？」、「原來黑暗料理界一直有傳人，沒有真正消失」。
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雖然原PO並未透露「食譜」，但不少人推測應是使用紫薯或蝶豆花熬製而成，「紫薯粥，還要滴幾滴檸檬汁，就會變紫色的」、「蝶豆粥」、「滿滿花青素」、「蝶豆花應該可以有粉色跟藍色的粥」。
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