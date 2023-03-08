熱朱古力做法｜鍋煮熱可可純可可粉怎麼泡？朱古力助減壓促血循環

純可可粉怎麼泡？自己動動手用鍋煮熱可可/熱朱古力，相比即沖裝的可可好喝多了，香濃滑順，還可以自己控制甜度。



記者曾經到西班牙馬德里、巴塞隆拿、塞維利亞等地，當地人極度喜歡吃Churros（吉拿棒、西班牙油炸鬼）蘸超濃郁朱古力。那杯朱古力才是精髓，十分香濃，飲完一杯會想續杯，再接再厲。

西班牙等地的熱朱古力非常好喝！（尹嘉蔚攝）

鍋煮熱可可只花5分鐘

其實，好喝的朱古力需要煮，即沖裝未及煮朱古力那種香噴噴的滋味。自煮朱古力飲品一點也不複雜，用4樣材料︰純可可粉、清水、奶（牛奶/豆奶）、砂糖，簡簡單單便完成。當大家搜尋食譜，可能會見日本、台灣譯/稱自煮朱古力為「鍋煮熱可可」。

一杯完美的鍋煮熱可可、熱朱古力香濃滑順。（尹嘉蔚攝）

【鍋煮熱可可】1-2杯

材料︰純可可粉2湯匙、清水2湯匙、奶（牛奶/豆奶）300毫升、糖1湯匙（或自行調整）。

按圖看示範︰

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做法︰

1.將可可粉放入鍋，用中至中細火翻炒約30秒。目的令可可粉變得更香，亦能防止與牛奶混合時產生凝塊。

2.繼續用細火，將水逐少倒入鍋，邊倒邊與可可粉快速拌勻煮溶。

3.將牛奶慢慢倒入鍋與可可糊拌勻。

4.加入砂糖調味。

5.持續拌勻，當熱可可冒出細小氣泡，熄火。勿煮至滾起，防止可可油分離或有薄膜。

6.最後建議將熱可可倒入杯時，用濾勺過濾，喝起來更滑順。

一杯完美的鍋煮熱可可完成。

飲可可好處 減壓改善貧血

據USDA美國農業部資料，每100克純可可粉的咖啡因含量約有230毫克。沖一杯熱可可飲品只需15-20克可可粉，有助身體攝取可可中的抗氧化物多酚，同時不用太擔心咖啡因會過量。純可可中有鈉、鉀、鐵、鋅、銅、鎂等礦物質，並有維他命B、鈣、可可鹼等，喝適量可可有助安撫緊張情緒，而可可鹼助活化血清素，具有減壓及放鬆神經的作用。飲熱可可的其他好處還包括改善貧血、改善寒性體質、促進心臟與血循環系統等；但部分研究指出，可可容易導致胃酸上湧及較易引發偏頭痛。

最後用濾勺過濾原來十分重要，將烹調時產生的全部雜質濾掉。（尹嘉蔚攝）

鍋煮熱可可是什麼？ 即是用純可可粉自己煮熱朱古力飲品。 純可可粉哪裡可買？ 超級市場

參考資料︰早安健康/good farms/Hello 醫師