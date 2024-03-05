驚蟄2024｜舒肝益胃少吃橙柑酸辣粉　民間習俗打小人要食梨枝豆？

驚蟄是24節氣中的第3個節氣，2024年是3月5日，代表天氣漸漸暖和，春雨開始。中醫師建議春季養生宜養肝，減少吃帶酸的食物，讓肝氣可舒。



驚蟄少吃酸辣

驚蟄後蛇蟲鼠蟻開始出動，萬物生機盎然，有人跟上民間習俗會打小人，驅除霉運。想春天精神煥發，減少「春困」引起的疲乏症狀，應注意養肝。

註冊中醫師余健楚接受《香港01》訪問時曾指酸味食物會收住肝氣，無法更好舒發，要減少吃酸辣粉、酸菜魚、螺螄粉、橙、柑、柚子等酸味食物。加上都市人生活壓力大，肝氣旺盛易致胃酸倒流、胃脹、腹瀉及食慾差等脾胃問題。飲食要清淡一些，少食肥甘厚味，少糖、油、鹽，不妨用炒過的麥芽煲水當茶喝調節肝氣，大部分人適宜飲用，但哺乳期婦女要慎服；養脾益胃的湯水可助去濕及抗疲勞。如有疑問，可查詢中醫師。

湯水參考︰蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 性質平和人人適宜

蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎。（尹嘉蔚攝）

蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜︰

驚蟄民間3大習俗

1.吃梨

民間有吃梨的習慣，離為梨同音，吃梨遠離（梨）害蟲。另外，驚蟄天氣較乾，易口乾舌燥，吃梨可潤肺。

梨：梨的纖維含量高。一個中等梨（178克）含有6克纖維。（Unsplash）

2.吃毛豆（枝豆）

毛豆因長相像毛蟲，吃毛豆或炒毛豆，象徵吃掉害蟲，有除害之意。

3. 打小人祭白虎

驚蟄正值春回大地，蛇鼠蟲蟻開始出沒，這些害蟲被喻為搬弄是非的小人，因此民間才會流行在驚蟄之日打小人，還會藉祭白虎的方式，趕走霉運。