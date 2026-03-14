春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕　蟲草花要浸幾耐？

春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜｜春天濕氣重，宜加強去濕、健脾。脾臟運作順暢，身體排濕的能力便提升，體內的濕氣減少，疲倦感覺便會大大降低。蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎，記得儲存以下食譜。

攝影︰尹嘉蔚



蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎。

蟲草花湯水食譜｜蟲草花益肝腎 非蟲非草食用真菌

蟲草花在街市及超市也買得到，它又名北冬蟲草、不老草等，屬於食用真菌，非蟲也非草，沒有蟲體，只是橙黃色的草。處理蟲草花時，不用清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉會流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。蟲草花主要有益肝腎、化痰之效。

冬蟲草功效｜冬蟲夏草、蟲草花4大分別點揀好？補肺益腎1種人不宜

蟲草花湯水食譜｜淮山益氣養陰 茯苓滲濕安神

淮山、茯苓的外觀相近，兩者均有健脾功效，淮山益氣、養陰；茯苓滲濕、安神。茯苓在中藥材中為「八珍」之一，多配白朮使用，也可單獨利用。有謂「同氣相求」，春天外在環境的濕引動了體內的濕，當濕氣加重，易出現「春困」的症狀，如困倦、疲乏、頭昏欲睡。故此，清利濕、健脾益氣的湯水更易排走體內的濕氣。

蟲草花淮山茯苓薏仁湯平和，成人及兒童均可飲用。

蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜

蟲草花淮山茯苓薏仁湯材料，各自的功效簡略︰

蟲草花︰益肝腎、化痰

淮山︰益氣、養陰、補脾

茯苓︰滲濕、健脾、安神

薏仁︰滲濕、健脾、除痹、清熱

蓮子︰益腎、補脾、養心

紅蘿蔔︰健脾、化滯、治咳



按圖了解「蟲草花淮山茯苓薏仁湯」的食材療效：

+ 2

註冊中醫師潘仲恆對「蟲草花淮山茯苓薏仁湯」的食用建議︰

～蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎。

～一星期可飲1-2 次。湯水平和，成人及兒童均可飲用。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



精選即飲湯包低至$16！立即按此選購！

其他湯水食譜：

去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節 寒濕天氣啱飲孕婦不宜

去濕素湯食譜

健康湯水食譜｜去濕素湯淮山蓮子黨參湯 健脾安神補腎孕婦不宜

淮山蓮子黨參湯食譜

【蟲草花淮山茯苓薏仁湯】（煲/Boil）

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰

蟲草花15克、淮山15克、茯苓15克、紅蘿蔔半條、蓮子10克、生熟薏仁各10克、水1.5公升、鹽適量

做法︰

1.洗淨紅蘿蔔，切塊；將其餘材料洗淨。

2..大火煲滾水，加入全部材料。

3.水再煮滾後，轉細火煲1小時。

4.加適量鹽調味完成。

不失敗貼士︰

如果乾淮山、茯苓味道重，可用熱水略浸去味才煲湯。