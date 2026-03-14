春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 蟲草花要浸幾耐？
春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜｜春天濕氣重，宜加強去濕、健脾。脾臟運作順暢，身體排濕的能力便提升，體內的濕氣減少，疲倦感覺便會大大降低。蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎，記得儲存以下食譜。
攝影︰尹嘉蔚
蟲草花湯水食譜｜蟲草花益肝腎 非蟲非草食用真菌
蟲草花在街市及超市也買得到，它又名北冬蟲草、不老草等，屬於食用真菌，非蟲也非草，沒有蟲體，只是橙黃色的草。處理蟲草花時，不用清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉會流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。蟲草花主要有益肝腎、化痰之效。
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蟲草花湯水食譜｜淮山益氣養陰 茯苓滲濕安神
淮山、茯苓的外觀相近，兩者均有健脾功效，淮山益氣、養陰；茯苓滲濕、安神。茯苓在中藥材中為「八珍」之一，多配白朮使用，也可單獨利用。有謂「同氣相求」，春天外在環境的濕引動了體內的濕，當濕氣加重，易出現「春困」的症狀，如困倦、疲乏、頭昏欲睡。故此，清利濕、健脾益氣的湯水更易排走體內的濕氣。
蟲草花淮山茯苓薏仁湯材料，各自的功效簡略︰
蟲草花︰益肝腎、化痰
淮山︰益氣、養陰、補脾
茯苓︰滲濕、健脾、安神
薏仁︰滲濕、健脾、除痹、清熱
蓮子︰益腎、補脾、養心
紅蘿蔔︰健脾、化滯、治咳
按圖了解「蟲草花淮山茯苓薏仁湯」的食材療效：
註冊中醫師潘仲恆對「蟲草花淮山茯苓薏仁湯」的食用建議︰
～蟲草花淮山茯苓薏仁湯有助健脾去濕，補益肝腎。
～一星期可飲1-2 次。湯水平和，成人及兒童均可飲用。
～如有疑問，請向中醫師諮詢。
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【蟲草花淮山茯苓薏仁湯】（煲/Boil）
2-4人分量 1級難度 1小時
材料︰
蟲草花15克、淮山15克、茯苓15克、紅蘿蔔半條、蓮子10克、生熟薏仁各10克、水1.5公升、鹽適量
做法︰
1.洗淨紅蘿蔔，切塊；將其餘材料洗淨。
2..大火煲滾水，加入全部材料。
3.水再煮滾後，轉細火煲1小時。
4.加適量鹽調味完成。
不失敗貼士︰
如果乾淮山、茯苓味道重，可用熱水略浸去味才煲湯。