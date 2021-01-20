揀春天蔬果貼士｜韭菜生菜+4大水果　日專家傳授秘技秒速挑選最甜

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-20 19:58

快到立春和農曆新年，在初春時節裡1月-3月，韭菜、生菜當造，士多啤梨、車厘子、香蕉和奇異果在此段期間收穫豐富，味道鮮甜。不過，日本專門採購蔬菜的達人有方法，在芸芸貨品中快速挑選最甜最多汁的士多啤梨、車厘子、香蕉、奇異果；更美味爽嫩的韭菜與生菜。

日本蔬果業界龍頭代表杉本先生對採購蔬菜有豐富經驗，看杉本先生不用將蔬果拿上手，秤來秤去，只需目測已知哪份更甜、更好吃。譬如春季當造的韭菜、生菜、士多啤梨、車厘子、香蕉和奇異果，懂了看重要部位之後，你也可一眼挑中最鮮甜的一份。

韭菜很少人識得揀

一般來說，好少人懂得揀韭菜，因為更多人隨意撿起一束交給菜販，放上磅秤一秤後，「畀錢、走人」。在超市或者多一點時間可以揀來揀去，左思右想，但爽嫩的韭菜如何鑒別？

以下哪束韭菜，你認為較美味、較鮮？

哪束韭菜，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

韭菜原來在一年中可以收割幾次，第一造的韭菜最爽嫩。杉本先生分享揀韭菜的實用方法，一看就知哪束加倍好吃！

按圖有答案，解釋鑒別美味韭菜的方法和成因︰

+ 7 + 7 + 7

揀「玻璃生菜」爽脆甜3大重點

以下哪個生菜，你認為較美味、較甜？

哪個生菜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

揀生菜有3大重點︰「2觀1秤」，學懂了便容易鑒別到好味的生菜。

按圖有答案，了解爽、脆、甜的生菜鑒別方法3大重點︰

+ 8 + 8 + 8

香蕉未出梅花點已知哪隻甜

見到香蕉皮長滿梅花點時，是香蕉非常成熟的表現。一般來說在超市及果檔出售的香蕉手感挺拔，蕉皮亦未見斑點，該如何鑒別甜度最好的香蕉呢？

以下哪隻香蕉，你認為較美味、較甜？

哪隻香蕉，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解又靚又甜的香蕉鑒別方法及正確保存貼士︰

+ 8 + 8 + 8

奇異果有圓有扁味道大不同

成熟的奇異果甜度高，未熟的又酸又硬，觀察奇異果有些圓、有些扁，應該揀圓或是扁？分辨甜度高的奇異果謹記有一個最主要的重點。

以下哪顆奇異果，你認為較美味、較甜？

哪顆奇異果，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

請按下圖了解奇異果的鑒別方法及原因︰

+ 6 + 6 + 6

揀車厘子果莖才是重點

一般在挑選車厘子時，多數人會觀察果實是否夠紅及夠飽滿，帶光澤的也不錯，不過有一個地方，大家經常都忽略了，此部分可說是判斷車厘子是否夠營養及夠甜的重點。

以下哪顆車厘子，你認為較美味、較甜？

哪顆車厘子A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解靚車厘子的鑒別方法︰

+ 2 + 2 + 2

醜樣士多啤梨更是瑰寶

12月至4月是日本士多啤梨的當造季節，福岡縣「甜王」、淡粉紅色的「淡雪」及熊本縣「露之水滴」最為人熟悉。

按圖了解鑒別甜度高的士多啤梨有2個重點︰

你有見過一些畸形的士多啤梨嗎？外觀又肥又笨，破壞了士多啤梨既有的可愛形象，不過愈醜的士多啤梨，可能才是瑰寶。以下A及B士多啤梨之最大分別是形狀，其實從肉眼上便知道B較優勝，味道更鮮甜。

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨食用？（《相葉學》影片截圖）

請按下圖看解釋及箇中原理︰

+ 7 + 7 + 7

參考資料︰相葉マナブ