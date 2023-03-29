生菜保鮮貼士｜底部沾1種食材鎖水不易壞　揀甜生菜3招重秤未必好

生菜一直存放雪櫃久久不用也會變壞，一名日本太太分享保鮮生菜的小技巧，延長生菜的新鮮期，保持翠綠及緊緻。



麵粉封菜芯鎖水保鮮

方法非常簡單，由生菜底部的菜芯下工夫。先將變瘀色的部分切掉，在菜芯上塗麵粉，封存菜芯，然後放入保鮮袋鎖好開口，擺入雪櫃。

在菜芯上塗麵粉，吸收滲出的水氣。（圖片︰日本 grape）

由於麵粉吸收了從生菜芯滲出的水氣，並防止其蒸發。如此一來，將生菜保鮮得更久。這位日本太太做了實驗，比較沾了麵粉及沒有沾麵粉的生菜，8天之後結果明顯，被沾上麵粉的生菜仍然新鮮翠綠，葉片還是裹住菜莖。相反，什麼工夫也不做的那份生菜，葉片已經軟爛，枯萎如菜餿了。

8天之後比較結果，甚麼功夫也不做的生菜（左），葉片已經軟爛。（圖片︰日本 grape）

揀鮮甜生菜3大要訣

傳聞中的「玻璃生菜」，爽脆又清甜，顏色翠綠透徹，想吃到玻璃生菜的美味，先決條件先要認識如何揀生菜。

以下哪個生菜，覺得會較美味及清甜？

哪個生菜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀生菜的3大重點是「2觀1秤」，便容易鑒別出好味的生菜。

了解鑒別爽、脆、甜生菜的方法，掌握3大重點▼▼

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湯浸生菜口感超脆令人驚艷

杉本先生還分享煮生菜的極好方法，他認為爽甜的生菜，如果以沙律方式來進食，不能徹底品嚐出它的美味。如果以熱食就可以獲得更多的滋味。不過，要保持生菜熱食時不走樣失味太軟身，杉本先生用「湯浸法」處理生菜，大大提升了生菜在熱食時的爽脆度。

生菜「湯浸法」，令人驚訝的煮生菜方法，熱食時也保持口感爽脆▼▼

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資料來源︰Grape