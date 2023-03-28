買日本食材貼士｜春天7大海鮮蔬果當造　勿錯過超肥鯛魚減辣洋蔥

日本春天除了綻放的櫻花，還有大量春季當造的食材，春天必吃的海鮮、蔬菜及水果有哪些？逛超市時不妨多留意，為入廚多添靈感。



日本春天當季海鮮及蔬果種類繁多（圖片︰Unsplash）

【日本春天時令食材1】鯛魚

先看看日本春天時令海鮮，大家知道日本魚生鮮甜無比，到了春天要留意鯛魚，代表產地有長崎縣、福岡縣、愛媛縣。3、4月的鯛魚油脂特別豐富，因為了產卵而作準備。此時魚身、魚肉呈現粉紅色，故被稱為「櫻鯛」，恰如春櫻般漂亮。魚肉味道甘而甜、肉質充滿彈性，做生魚片、烤魚頭拿來烤、魚骨湯皆宜。食譜提議︰【羅勒忌廉醬配鯛魚食譜】香草王配魚王 意式炮製雪藏魚變海上鮮

日本春天時令食材-鯛魚（圖片︰photo AC）

【日本春天時令食材2】蠑螺

初春是榮螺當造的季節，代表產地有長崎縣、山口縣、三重縣、石川縣。蠑螺專吃海藻，吃起來有少許海藻鮮味。由於夏天是蠑螺的產卵期，春天的螺肉特別豐腴肥及鮮甜，是刺身中常見及受歡迎的食材，用清酒燒、烤螺更突顯鮮香。

日本春天時令食材-蠑螺（圖片︰photo AC）

【日本春天時令食材3】新洋蔥

春天出產的新洋蔥，代表產地有佐賀縣、靜岡縣、兵庫縣、宮崎縣。它們在採收後不久即運往市場，故保留大部分水分。跟一般洋蔥相比，外皮更薄、顏色較白、辛辣度低、甜度更高，更適合生吃。當然煮洋蔥湯、焦糖洋蔥等亦非常合適。

日本春天時令食材-新洋蔥（圖片︰iStock）

鑒別美味洋蔥的方法▼▼

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【日本春天時令食材4】新薯仔

新薯仔即是細細隻的馬鈴薯，代表產地有鹿兒島縣、長崎縣、茨城縣、千葉縣。在春天收成的新薯，外皮十分薄，最好用來蒸熟吃，簡單地灑點鹽，加點牛油，連皮一起吃。

日本春天時令食材-新薯仔（圖片︰iStock）

【日本春天時令食材5】新椰菜

指的是秋種春收的椰菜；而一般椰菜則是夏種冬收。新椰菜體型較細及輕、葉片較軟、甜味也較多，很適合用於做沙律伴油醋，配薑燒豬扒、燒汁牛扒、炸雞等可解油膩。代表產地有群馬縣、愛知縣。

日本春天時令食材-新椰菜（圖片︰iStock）

鑒別美味椰菜的方法▼▼

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【日本春天時令食材6】竹筍

春筍真正為「春季限定」的農作物，竹筍在採收後會慢慢產生苦味，所以能吃到新鮮甜嫩的竹筍季節十分短。代表產地有鹿兒島縣、福岡縣、熊本縣、京都府，菜市場上遇到的話可別錯過。

日本春天時令食材-竹筍（圖片︰iStock）

【日本春天時令食材7】士多啤梨

日本士多啤梨品種極多，從12月到5月也是草莓季，因此在春天也能吃到美味的草莓，代表產地有福岡縣、栃木縣、熊本縣。

日本春天時令食材-士多啤梨（龔嘉盛攝）

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