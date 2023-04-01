烤肉貼士｜烤肉放題致胃脹　專家提議吃肉部位順序蘸2調味防食滯

烤肉放題，嗜肉的人為之瘋狂，但有些人可能擔心吃完會胃脹、胃不舒服、胃氣多。日媒訪問一個烤肉專家，提議吃肉的順序、如何烤及蘸什麼醬汁更適合，有助預防胃部不適。



先淡後濃瘦肉壓軸

專營牛肉銷售及烤肉專門店「大吉商店株式会社」（Daikichi Beef）總裁永谷武久先生分享，首先點自己喜歡的所有肉類，然後從牛舌或其他味道清淡的部位開始，目的是刺激唾液分泌來幫助消化，之後才吃佈滿「大理石」紋、富含脂肪的濃味部位，例如里脊、排骨。壓軸選擇瘦肉部位，肉味濃而不油膩，以完滿吃肉的滿足感。

先由淡味吃，到濃味，以瘦肉壓軸，減少食滯並完滿吃肉的滿足感。（龔嘉盛攝）

蘸鹽或芥末減少酒飯渴望

至於佐烤肉的調味料，永谷先生解釋牛肉有適合蘸鹽的部分，也有適合蘸醬汁（燒汁）的部分。由於醬汁味道較重，容易產生對喝酒和吃米飯的渴望，因此容易令人暴飲暴食。如果擔心吃喝太多，不妨用鹽或芥末代替醬汁來蘸肉，如此一來也能享受肉的原味道，亦增加了吃肉的滿足感。除了吃肉類，也要吃沙律菜、烤蔬菜來平衡油膩感。當吃了全部肉、菜之後，意猶未盡的才享用湯、飯或麵。

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此外，如果正值節食、擔心卡路里、怕胃腹脹氣的人，最好多吃高蛋白、低脂肪的瘦肉部位，還有要配蔬菜吃。雖然含豐富脂肪的部分有很強的甜鮮味，但也容易對胃部造成很大的負擔。烤牛肉控制在剛熟的狀態最好，因為烤得太熟，牛肉會又乾又硬更難消化；但不論如何，吃牛肉時需多加咀嚼，咬斷肉類全部纖維利消化，減少食滯。

烤牛肉控制在剛熟的狀態最好，烤得太熟，牛肉會又乾又硬更難消化。（龔嘉盛攝）

參考資料︰Hint-Pot