牛角卡路里｜15款食品熱量牛板腱最低卡？營養師4大燒肉健康貼士

燒肉有不少捧場客，其中連鎖店「牛角」總是大排長龍，但燒肉本身都偏油膩，每片肉都小小的，有時吃多了都不自知。營養師Miss JC就列出了15款牛角食品的熱量，分成「低卡之選」與「高卡陷阱」兩組，同是牛肉，但每份的熱量可以相差一整倍！如果各位食燒肉又怕太肥的話，又有哪些小貼士可以食得健康一點？



牛角是人氣日式燒肉店，各位又知道哪些食品最高熱量嗎？（facebook：牛角）

牛角15款配料卡路里 豬頸肉熱量高牛板腱肉2.6倍

香港營養師學會認可營養師JC，早前就分享了牛角燒肉15種食物的熱量，分成低卡與高卡兩組︰

如果論及熱量排名，秋葵、車海老（鮮蝦）、帆立貝守尾門，頭三名分別是豬頸肉、多春魚、黑毛和牛西冷，具體排序如下：

15款牛角食品熱量排名（熱量由低至高）：

第15位：鹽味秋葵（10kcal）

第14位：車海老（40kcal）

第13位：帆立貝（60kcal）

第12位：溫泉玉子（70kcal）

第11位：枝豆（溫）（120kcal）

第10位：牛板腱肉（150kcal）

第9位：廣島蠔（160kcal）

第8位：肩脊肉（160kcal）

第7位：雞胸肉（160kcal）

第6位：雞腿肉（170kcal）

第5位：鹽味牛油帶子（220kcal）

第4位：雞翼（240kcal）

第3位：黑毛和牛西冷（310kcal）

第2位：多春魚（320kcal）

第1位：豬頸肉（400kcal）

從上圖每份所見，低卡之選多數是海鮮、蔬菜為主，但亦有少量肉類，如牛肉及雞肉等，雞胸肉與雞腿肉普遍熱量不高，而牛板腱肉和肩脊肉是較低卡的牛肉。相反，黑毛和牛西冷油花較多，每份熱量310kcal，比牛板腱肉等高出1倍，屬高卡路里食物。不過，論到最高熱量的還是出名肥膩的豬頸肉，各位要慎吃。

海鮮類普遍較低熱量，如：車海老、廣島蠔等。（facebook：牛角）

同屬牛肉，但牛板腱與肩脊肉，熱量較黑毛和牛西冷低得多。（facebook：牛角）

4大燒肉貼士 這樣沾汁較健康？

儘管有不少人認為，既然吃燒肉，就應放縱一餐，別多理會熱量。但Miss JC還是提供了4個燒肉貼士供大家參考，既品嚐美食也顧及健康。

1.先食菜墊底，如：秋葵、枝豆，增加一定飽腹感才食肉。

2.選擇原味肉類，避免加燒肉汁、味噌、鹽醬等，以防攝取額外卡路里及鈉質。

3.建議用筷子沾少量燒汁於肉上，會較直接用肉去沾燒肉汁更易控制分量。

4.避免選牛油類菜式，因容易增加卡路里及飽和脂肪攝取，提高患心血管疾病的風險。

想食燒肉又怕肥，注意4貼士，用筷子沾少量燒汁於肉上，比較直接用肉去沾燒肉汁更理想。（facebook：牛角）

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD