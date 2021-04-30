燒肉汁檢測｜21款萬字最高鈉超指引7倍　低卡低鈉3甲Daisho都有份

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-30 13:44

鈉質一般較高的醬料，例如是燒肉汁，患高血壓的人宜多加留意，小心進食分量，勿因燒肉汁令烤肉惹味香濃便肆意加添。市售的21款燒肉汁之中，最低鈉及最高鈉一款，兩者相差2倍。某品牌的淡味燒烤醬，鈉含量卻比濃味的更高。 攝影︰尹嘉蔚

燒肉汁主要成分包括豉油、砂糖、糖漿、水、醋及增稠劑等合成。記者隨機抽檢13個品牌21款市售的燒肉汁，比較當中的熱量及鈉含量，以每100毫升（約6至7湯匙）作比較，以「萬字」燒汁的鈉含量最高， 每100克含鈉質4120毫克；鈉含量最低一款每100克含鈉質約1866毫克，兩者相差2.2倍。若觀察熱量資料，「萬字」燒汁，每100克有104千卡，在樣本中屬最低卡。熱量最高是「牛角 」燒肉燒汁，每100克有211千卡，兩者相距2倍。

燒肉汁的鈉質一般較高，患高血壓的人士宜留意進食分量。

濃味唔一定高鈉過淡味！

其中，「Daisho」燒肉一番燒烤醬淡味的含鈉量，每100克有2717毫克鈉質，鈉分量卻比同一品牌的濃味燒烤醬，每100克有2400毫克鈉質為高；淡味燒烤醬的熱量也同樣地比濃味為多，每100克高出29千卡。

按下圖了解21款燒肉汁的熱量及含鈉量（由含鈉量高至低排序）︰

+ 37 + 37 + 37

長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。

3款最低鈉含量量的燒肉汁分別是︰

Ebara黃金燒烤醬汁中辣$36：鈉質2130毫克/100克 Daisho烤肉醬$34：鈉質2098毫克/100克 CJ白雪烤牛肉醬$22.5：鈉質1866毫克/100克

3款最低熱量的燒肉汁分別是︰

Daisho 25%低碳燒肉醬$45：熱量120千卡/100克 Ebara黃金燒烤醬汁中辣$36：熱量118千卡/100克 萬字燒汁$34.8：熱量104千卡/100克

【同場加映】芝麻醬檢測｜30款Jojoen最高卡2湯匙逾半碗飯！邊3款低卡低脂低鈉

芝麻醬的熱量及鈉質一般較高，需控制體重及患高血壓的人士宜多加留意。

按下圖了解30款芝麻醬的熱量、脂肪及含鈉量（由熱量高至低排序）︰