煮蛋貼士｜做蛋絲全靠1個小工具長短粗幼一致　5貼士新手一樣掂！

中華冷麵、韓式飯卷...不少菜式都會用上雞蛋絲，雖然蛋絲就是把雞蛋切成幼條那麼簡單，但要做到條條粗幼均勻又快捷，並非人人都能駕馭，尤其下廚初哥。其實只需一件小工具，便能省時省力，輕鬆切絲，雞蛋一點一滴不浪費。

攝影：鄒家鳳



第一次做蛋絲，你會怎檥做？

把蛋炒成一團再切？為了整齊美觀會裁走邊位？其實只需一個玉子燒煎鍋，便能簡單快捷做出均勻的雞蛋絲了。玉子燒煎鍋，呈長方形或方形，放上蛋液後，填滿煎鍋便可煎出方形蛋皮，待涼後便可把它捲起切絲了，跟圓形煎鍋不同，毋須裁剪也能做到長短粗幼一致的蛋絲，非常很方便。

按圖看如何輕鬆快捷做蛋絲步驟：

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煎蛋絲5貼士

1 用玉子燒煎鍋，蛋皮煎出方形，切條整齊。

2 少油，抹上薄薄一層便可。

3 煎蛋皮，不要炒散。

4 用筷子試撥邊位，凝固後才翻轉不散不破。

5 蛋皮捲起切省時省力，不易歪歪斜斜。



蛋皮做好，可用於不同菜式了。

中華冷麵食譜

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韓式飯卷正宗包法有次有序。（資料圖片/潘思穎攝）

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