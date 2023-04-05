食番薯貼士｜連皮吃？冷藏吃？減肥增肌4大族群如何正確吃番薯

番薯有助減肥，連皮吃番薯更富膳食纖維益腸排毒。不同需要的人食番薯時可以多留意細節，令番薯發揮最大的效用助你達成健康目標。4大族群如何更正確吃番薯？營養師有以下建議。



4大族群如何更正確吃番薯？

便秘族︰連皮吃

減肥族︰冷藏吃

銀髮族︰配粥吃

增肌族︰運動後吃

劉怡里營養師在社交平台上分享，番薯的吃法不同對健康將帶來不同的好處，如此一來可迎合不同需要的人尋求更大的健康效用。

了解番薯的8大健康好處▼▼

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【易便秘的人】連皮一起吃

番薯向來被認為有助腸道蠕動，預防便秘，不過連皮一起吃的效果更大。番薯皮有豐富的膳食纖維及植化素，而且很軟，只要刷乾淨，蒸熟吃，慢慢就吃慣。

【減肥穩血糖的人】冷藏吃

煮熟的番薯，其中的澱粉質在冷藏後會變成抗性澱粉，升糖指數轉低，小腸對於番薯的熱量吸收下降約3成左右，有助控制飲食，促進減肥效果及平穩血糖。不過，抗性澱粉會在大腸中發酵及吸收，吃得太多抗性澱粉，容易令腸胃產生氣體，導致肚脹，易腹脹的人要小心。

【長者穩血糖】配粥吃

長者飲食比較清淡，白粥本是較高升糖指數的食物，配一點點番薯，可降低升糖指數以平穩血糖，放入白米一起煮飯也是同一道理。

【修復肌肉的人】運動後吃

運動後需要優質的澱粉及蛋白質來補充能量及修復肌肉，番薯正好有較多的蛋白質、亦有好澱粉，適合運動減重增肌的人進食。

劉也提醒，吃原型的番薯最好，不要吃副產品、加工品之類，例如炸番薯、番薯乾的部分營養會被破壞，高油脂、添加糖降低了番薯原本的健康價值。盡量用簡單的烹調手法煮番薯，原隻焗、蒸、微波、水煎為佳，更有助於養生。

如何安全地用微波爐煮番薯？按圖有詳細示範▼▼

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煮番薯貼士｜微波爐叮番薯做漏1步易爆炸！安全叮熟5步驟蓬鬆濕潤

番薯可連皮一起吃？ 可以。番薯皮有豐富的膳食纖維及植化素，而且很軟，只要刷乾淨，蒸熟吃，慢慢就吃慣。 番薯點揀好食？ 靠目測便知，細長形的番薯比圓碌碌的番薯甜度更高，表皮光滑經儲存的番薯更好吃。

參考資料︰ETtoday/HEHO