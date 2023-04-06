食物安全｜台婦加1物中和酸壞食材致腸癌　2習慣擺脫癌體已近百歲

食物變壞、變酸了，過分節儉的人依然不捨丟棄未吃完的食物，台灣有位婆婆早年因為壞習慣，食物變酸加梳打粉來中和照樣吃，後來患上大腸癌。



6大癌症被認為是吃出來的，例如大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌等與飲食高度相關。舉例說大腸癌，長期吃過量加工肉、紅肉及不新鮮的食物，大大提升患大腸癌的風險。

奇招中和變酸食物 惹腸癌上身

台灣護理師譚敦慈在健康頻道上分享她婆婆的經歷，因為節儉而不捨丟棄未吃完的食物，菜變了酸味，就加點帶鹼性的食用梳打粉一起吃以中和酸味。譚向婆婆解釋這方法很錯，食物壞了有細菌，掩蓋酸味仍然是被細菌污染了食物，煮滾也無法殺菌。婆婆沒有聽，久而久之罹患大腸癌。

後來，婆婆除了積極接受治療，生活習慣上也有很大轉變，首先在飲食上有很大的調整，吃很多蔬果及五穀根莖類食物，更重要是改變不肯丟發霉食物的習慣。婆婆至今已98歲，30多年以來癌症再沒有復發。

十大抗癌食物 減患癌風險

據香港綜合腫瘤中心資料，直至現時爲止，雖沒有任何一種食物能夠完全預防癌症，若能在日常飲食中維持均衡飲食，包括多進食蔬果、全穀類食物、大豆類食品及其他植物性食物，有助減低日後患上癌症的風險。中心列出以下「十大抗癌食物」，其中均含豐富營養，亦能滿足口腹之慾。

按圖看十大抗癌食物▼▼

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【抗癌食物】大蒜藍莓西蘭花助減腸癌乳癌風險 助防癌10大食物

吃變壞了的隔夜菜有什麼健康風險？ 可能引致食物中毒、大腸癌、肝癌、胃癌。 吃出來的癌症有哪些？ 例如大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌等與飲食高度相關。

參考資料︰挖健康@健康2.0/香港綜合腫瘤中心