清洗焦鍋貼士｜鑄鐵鍋琺瑯鍋燒燶底　輕鬆4步洗清焦垢回復潔白

琺瑯鑄鐵鍋底有焦垢燶漬，出盡力擦也洗不掉，有何解決方法？日本知名鍋具製造商分享1招去除頑漬，跟清潔不鏽鋼鍋相似，不難應付。



琺瑯鑄鐵鍋好重 高密封鎖住菜餚風味

琺瑯鍋、鑄鐵鍋、琺瑯鑄鐵鍋也好，均指向可用於燜、炒、焗、炸的搪瓷鐵鍋。某牌子的鑄鐵鍋被笑稱是「港女煲」，因深受香港女士們的熱愛。當然世界上還有很多牌子的鑄鐵鍋，顏色繽紛，形態各異。先講鑄鐵鍋的不好，它實在很重，尤其尺寸大、連鍋蓋一起拎的時候就更加重。

琺瑯鑄鐵鍋的好處是密封度很高，可鎖住菜餚的水分、營養及風味。（圖片︰Unsplash）

好處是高密封，可鎖住菜餚的水分和營養，與此同時增強食材的天然風味。另外，鑄鐵鍋可原個鍋放入焗爐，焗雞、麵包等，耐熱度可達300ºC，不過每個牌子皆有不同，用家最好再自行參考使用說明。

按圖參考鑄鐵鍋開鍋、清潔、保養3部曲▼▼

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鑄鐵鍋燶底焦黑 4步回復光潔如新

鑄鐵鍋有別於易潔鍋，即使有琺瑯塗層，也可能因高溫煮燶醬汁及高脂肪食物後而留下焦垢。情況如不鏽鋼鍋一樣，避免用百潔布、鋼絲刷擦拭，也不可用任何金屬器具來刮，同時勿用研磨性清潔劑，這些均可能損壞搪瓷塗層。日本鑄鐵鍋具製造商建議一個簡易的方法來解決鍋底焦垢，過程輕鬆兼不傷鍋。

高溫煮燶醬汁或高脂肪食物後，鑄鐵鍋很易留下焦垢。（圖片︰iStock）

洗鑄鐵鍋焦垢建議▼▼

先將足夠的水倒入鍋中，覆蓋全部燒焦的表面，加入2湯匙食用梳打粉。不用冚蓋，用中火煮約10分鐘後熄火。當水冷卻後，可用軟海綿或廚紙輕擦鍋底，必要時再重複擦洗直至乾淨，焦垢會一大片浮到水面或黏在海綿或廚紙上。

不鏽鋼鍋底燒至面目模糊？洗焦鍋的輕鬆方法看以下示範，可用白醋代替可樂▼▼

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參考資料︰Vermicular