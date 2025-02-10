飲水分量｜茶咖啡可以當水飲？多食就要多飲？營養師教飲水有數計

平日喝咖啡、茶可以計入為每日喝水量嗎？營養師表示，身體健康的成年人可以將適量無糖的咖啡、茶來代替水。不過有以下地方要注意。



飲水分量｜你每日需要喝水多少？食得多飲得多

營養師呂孟凡在社交平台分享，一般成年人每天需要喝多少杯水，有簡單的方法來推算，以進食量來計，每攝取1千卡需要1-1.5毫升的水，如果每日需要1800千卡，就需要喝1800-2700毫升的水，依這樣估算每日飲水量大約是

每公斤體重 x 35毫升

如吃得愈多，便需要喝愈多水。



吃得愈多便需要喝愈多水。（Unsplash）

每天需要攝取的水分，也包括食物中的水及其他飲品中的水，例如茶、咖啡、牛奶、豆漿和橙汁等，所以嚴格來說，要看每天需攝取多少液體來補充，而非只用水來代表。

飲水分量｜適量飲料代替水 5情況要多喝水

不過，並不表示可喝其他飲料來代替水，例如橙汁、果汁等含糖分，不可飲過量。雖然，無糖茶或咖啡不含糖，其中亦含咖啡因。呂強調平日喝無糖茶、咖啡或其他飲料可算進每天飲水量，但只能適量，不可過量。當感到口渴、口乾、疲倦、尿量減少、尿液顏色很深等，應多喝水。

按圖看適量代替水的飲料及其好壞處：

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1 含糖飲料︰易造成總熱量增加，攝取過量易引起肥胖，最不建議代替水。

2 牛奶、豆漿︰適量攝取及代替水是可以的，但全脂奶要小心。

3 含咖啡因飲品︰適量攝取可以，咖啡因利尿，較易流失水分。

4 果汁︰不建議喝加糖的果汁，及控制水果分量。

另外，以上建議是針對健康的族群，如果有心臟病、腎臟病等則不適用。

參考資料：台灣營養師呂孟凡FB