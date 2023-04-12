吳耀漢逝世｜晚年洗腎受盡折磨　2種飲食方法助降腎衰竭風險近3成

吳耀漢逝世，據媒體廣泛報道，他因嚴重腎衰竭離世，終年83歲。吳晚年腎功能只剩約一成，更要每日洗肚4次，亦曾因心臟血管栓塞要做手術，受盡病魔折磨。預防腎病可以由飲食着手，專家指地中海飲食和得舒飲食法可有效護腎，助降低三成腎衰竭、腎功能不足等風險。



影壇資深影星吳耀漢日前逝世，享年83歲。他因為年紀大身體機能衰退，內臟器官在數年前已出現不少問題，在2019年更透露自己患有嚴重腎衰竭，腎功能只剩一成，每日都需要「洗肚」（腹膜透析，即洗腎）4次，醫生亦不建議他換腎。

吳耀漢因嚴重腎衰竭離世，終年83歲。

腎衰竭輕則貧血 重則致命

腎臟是人體重要的器官，它主宰人體的代謝功能、調節水分及電解質等。如果不幸腎功能下降，甚至患上腎衰竭，輕則貧血、營養不良，重則神經受損、影響身體所有器官的運作，如沒有及時得到適當治療，更有可能致命。

國泰醫院腎臟內科主治醫師曾柏榮曾在特刊《這樣做，成功逆轉腎》中表示，維持足夠熱量攝取、避免高鉀、高磷、高鈉等食物是保護腎臟的最佳方法。而地中海飲食和得舒飲食這兩種飲食模式，更獲多種數據及營養師推薦，能夠有效預防腎臟疾病。

地中海飲食 降低32％腎衰竭風險

地中海飲食是一種備受當今營養學推崇的飲食模式，在2013年更被聯合國教科文組織，登錄在人類非物質文化遺產代表作名錄上。它的標準模板總脂肪量為25%到35%卡路里，飽和脂肪酸則是小於8%卡路里。是環地中海的國家所共同享有的飲食理念。

地中海飲食（圖片︰張維文醫生FB）

地中海料理普遍顏色鮮艷，以水果、蔬菜葉子、堅果、豆科植物為最大比例，把蔬果做成主菜、配菜、點心和飲料，並且配合適量魚、乳製品、紅酒和橄欖油，再輔以相當少的肉。

+ 1

美國腎臟學會臨床期刊所發表的一份研究報告中，清楚表明地中海飲食能有助預防慢性腎臟病，甚至與減少第三期腎臟病變有顯著相關性。團隊追蹤九百位來自不同種族的參與者，耗時將近七年，以九分的點數來評估日常生活採用地中海飲食的程度。團隊發現每增加兩分，腎功能降低的風險就減少29％，腎功能衰竭的風險減少32％。

得舒飲食 以白肉取代紅肉

得舒飲食是由美國國家衛生院國家心肺與血液研究所（NHLBI）於1997年發表的一項飲食方法。在2010年更被美國農業部推薦為所有美國人的理想飲食計劃之一。

得舒飲食（圖片︰張維文醫生FB）

得舒飲食中富含水果、蔬菜、全穀類以及低脂食物，亦包含了魚、肉、家禽、堅果與豆類，建議減少食鹽、限制醃製和半醃製肉的攝入，並且限制高糖食物、紅肉以及添加脂肪等的攝取。

得舒飲食有着防止高血壓的飲食原則，以全穀類、多蔬果、白肉取代紅肉等的方法，大大降低血壓與心血管疾病的風險。亦因為高血壓與腎臟病的共病關係，得舒飲食被認為有助於控制腎臟病，對護腎有很大幫助。

以上兩種飲食模式都有助一般的健康人士護腎，攝取健康飲食者可減少30%得到慢性腎臟病的機率、與減少23%得到蛋白尿的機率。但因以上飲食所推薦的蔬果穀物，大多都含豐富礦物質，如鎂、鉀、磷等，也容易造成腎臟負擔。對於已患上腎衰竭、腎功能不佳的患者而言，還需要小心攝取，請務必向醫生、專家進行諮詢。

資料來源：張維文醫生／幸福熟齡