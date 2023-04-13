減肥地雷｜奶昔代餐速瘦易反彈？營養師解3大迷思1種人最易破戒

奶昔代餐減肥可說是歷久不衰的減肥方法，它以低熱量、高營養著稱，叫人可以此代替正餐，不必運動、捱餓便能減肥。但伴隨這種減肥法爆紅，關於它的質疑和問題亦不斷浮現。台灣營養師張家祥對此拆解了3大迷思。



奶昔代餐（圖片︰iStock）

奶昔代餐3大迷思

奶昔代餐在減肥上有積極的幫助，但停用後亦容易復肥，甚至改變體質、降低每日熱量的基礎消耗。代餐減肥亦不能養成健康的飲食和運動習慣，也難以確保營養一定均衡，因此不建議長久服用。營養師張家祥在個人頻道上經常分享減肥及增肌資訊，對於用奶昔代餐幫助瘦身的問題，他詳細解釋以下疑問。

1.奶昔代餐真的能瘦？

+ 1

張表示奶昔有助瘦身！但要用對方法。普遍一杯代餐奶昔只有100至200千卡，相比日常正餐的熱量少許多，若真的把它取代正餐，自然可以降低熱量攝取，從而達到瘦身效果。但因奶昔飽腹感比固體食物弱，意志力低的話易被零食引誘，要小心破戒。

2.停止吃代餐後身體變得更易肥胖？

張認為這絕對有可能。因為利用代餐減肥容易改變體質，造成搖搖效應產生代謝適應。服用代餐時，身體每天所吸收的熱量都比吃正餐時少，且長期低於基礎代謝率，因此身體會因應此等情況，調降每日消耗的基礎熱量，TDD（總熱量消耗）都會比一般人低，故當恢復正常飲食時很容易會復胖。

3.奶昔代餐不能長久？

+ 1

先問自己一個問題，「你要喝一世奶昔嗎？」張認為奶昔代餐普遍價格昂貴，停用後又易復胖，味道無法完全複製正餐，更無法幫助自己養成健康的飲食和運動習慣。再者每間代餐公司出產奶昔的品質都不同，無法一定保證營養均衡。因此絕對不建議長久進食。

資料來源：台灣營養師張家祥YouTube