DSE考前｜研究指應考前食早餐考試高分啲！3款小食助減壓增專注力

DSE星期五（21日）開考，考生們都嚴陣以待，務求發揮得最好。想要考試狀態好，切記考前必須吃早餐，早餐能給考生能量及更有精神應付考試。但考試前應避免高咖啡因和高脂肪飲食。此外，考生溫習時都喜歡吃小食提神，建議3種食物有助減壓、提升專注力又可補充能量。



考試前吃早餐 補充能量提升專注力

早餐和考試成績有沒有關係？英國列斯大學一篇發表在《Public Health》的研究表明，學生是否吃早餐與考試成績的表現有所掛勾，數據顯示少吃早餐的學生考試成績平均得分比經常吃早餐的學生低1.20分。

早餐應吃升糖指數低的食物！台灣營養師張家祥在自己的個人頻道上，分享了有關飲食與專注力的知識。指出升糖指數高的食物會令血糖急速上升，大腦可快速吸收葡萄糖，暫時提升專注力，思考變清晰；但因上升速度太快，胰島素也會快速把血糖下降，能量來得快也去得快，很容易會能量不足。

按圖了解更多高升糖/低升糖指數食物︰

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考試緊張促腸蠕動加快 避免刺激食物

考生溫習想要提神，可能喜歡喝含咖啡因的飲品。但香港營養師黃鶯在一段關於考試飲食的受訪影片中指，考生考試前本已緊張，有機會令腸臟蠕動加快，而咖啡因亦會刺激腸胃，以及使腎臟血管擴張，含咖啡因的飲品有利尿作用，容易令人有便意。

餐蛋麵是不少人的早餐選擇。（資料圖片）

此外，餐蛋麵、煙肉腸仔等的早餐雖然方便又美味，但高脂肪食物不但不利健康，還會加重腸胃負擔，導致大腦所得到的血糖供應變少，容易令人難以集中，專注力變弱。

藍莓、堅果、黑朱古力 提升專注兼減壓

咀嚼有助提神，很多考生在溫習時喜歡吃小零食。不妨選藍莓、堅果，可助提高讀書、考試的專注力。堅果含有豐富的單元不飽和脂肪，而且有些堅果含豐富的奧米加3脂肪酸和維他命E，對思考有益；藍莓所含的花青素能保護腦部神經、加強記憶力。

吃完黑朱古力一小時內，抗氧化力大幅提升。(Unsplash)

最後，黑朱古力揀味道微甜的，有助考生減壓，而且當中的黃酮類化合物含強力抗氧化物，有助刺激血管和神經元的生長，增加大腦中與記憶相關部分的血流。為了從朱古力中獲得最大的好處，選擇可可含量為70%或以上的黑朱古力為佳。

資料來源：Science Daily/台灣營養師張家祥