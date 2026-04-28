水果致癌｜飯後果消化要排隊？易致腸癌如慢性自殺？營養師解謎思

綠色力量創辦人之一周兆祥博士，曾在一個健康頻道中表示吃飯後果會引致腸塞，甚至腸癌，如慢性自殺，引起不少網民熱烈討論。註冊營養師劉立儀Priscilla則在個人頻道上分享自己對飯後果的見解和看法，她反對飯後果會致腸塞或腸癌的觀點，更直言避免腸癌，少吃紅肉及加工食物等更實際。



吃水果時間｜飯後果如毒藥增腸癌風險 1類生果選對時候吃助排毒

資料來源：營養師媽媽Priscilla YouTube截圖

飯後果如同慢性自殺？

營養師劉立儀表示，飯後果不會引致腸塞或腸癌，大家不必擔心。所有食物到達胃部都會變成食糜，並加入胃液進行殺菌，到十二指腸後更有腸絨毛幫助消化。食物到達腸道後，還會由胰臟和肝臟所製造的消化酶促進消化，讓小腸順利吸收食物中的營養。

（圖片：營養師媽媽Priscilla YouTube截圖）

劉強調腸道不似行走道路般平坦，食物的消化跟本不用排隊，在胃中所有食物都已消化成半固體，毋須消化完肉類，再去消化水果，更不可能出現因為肉類未及消化，所以消化不到水果而導致腸塞。

食物會在體內發酵變壞？

劉再進一步說明，周博士所說由飯後果釀成腸塞的問題根本不存在。腸塞是醫學上的外科病，腸因為某些因素而堵塞，是一個很嚴重的情況，而腸塞可能伴隨嚴重的腹痛及嘔吐等，因此一定會知道自己患病，而非周博士所言，會不自覺有腸塞的情況，而且一般人很少會有腸塞，腸道蠕動緩慢則較普遍。另一方面，食物在胃裡會變成半固體，而胃酸的酸鹼度很低，可有效殺菌，因此消化中的食物抵達腸道後，沒有發酵或變壞的情況，亦不會因此而形成發炎，甚至演變成癌症。

（圖片：營養師媽媽Priscilla YouTube截圖）

預防腸癌 避免紅肉或加工食品

劉指出過量的紅肉和加工食品才是提升腸癌風險的食物，而蔬菜、水果，就整體而言，其實是有保護作用。劉提到要身體健康，重點要吃得健康，要不要吃飯後水果根本不是重點，還不如少吃紅肉及加工食品更直接和實際。大家在飯前、飯後吃適量水果並無不可，需補鐵的朋友，可選擇吃維他命C豐富的水果，有助鐵質被身體攝取。

資料來源：營養師媽媽Priscilla