肝炎飲食｜37歲男吃生牛扒誘肝炎？嗅覺變險肝衰竭急性肝炎8症狀

一名37歲男子吃了一份生牛扒，時隔不久患上乙型肝炎，醫生無法確定該男子乙型肝炎發作和生吃牛肉是否有必然因果關係，但提醒平日有身體檢查習慣十分重要，可及早知道肝臟的狀況。



食生牛扒引發肝炎？

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在社交平台上分享案例，早前一名37歲男子到一間連鎖平價牛扒店，點了一份5成熟牛扒，但來了3成熟，勉強吃幾口然後放棄。後來，隔日感到胃酸嚴重倒流，又有發燒的情況，當時被診斷為急性腸胃炎。

早前一名37歲台灣男子吃了一份3成熟牛扒，隔日急性腸胃炎，之後再驗出是急性乙型肝炎。（圖片︰iStock）

情況一直沒有改善，更胃口變差，當聞到油味重的食物如鍋貼，更有作嘔、心悶的感覺，身體更愈來愈疲勞，狀況大概持續2星期，遂再求醫檢查，發現有黃疸情形，肝指數ALT（GPT）高達2500 U/L，總膽色素7.9 mg/dl，判定是急性乙型肝炎，須緊急住院治療。醫師稱若男子再晏一點才就醫，可能會肝衰竭，便需要換肝。

急性乙型肝炎 嗅覺味覺有變

錢表示食慾變差、噁心、嗅覺及味覺有變是急性肝炎的徵兆，每年約有10%至30%乙型肝炎帶菌者有不同嚴重程度的發炎，其中23%-38%會出現黃疸、肝硬化、甚至肝衰竭。乙型肝炎其實主要由過濾性病毒引起，甲型、戊型則可透過受污染的食物或食水而傳播。但錢指出部分乙型肝炎的病人病因不明，長期睡眠不足、壓力太大，造成身體免疫力低可能亦有關連。錢指出這次男子乙型肝炎發作無法確定和生吃牛肉有必然的因果關係，但此男子本身是乙肝帶菌者，平時沒有定期做身體檢查，故無法得知這次發病前是否跟已有慢性的肝臟發炎相關。

如患急性乙型肝炎，可能有食慾變差、噁心、嗅覺及味覺有變的情況。（圖片︰Unsplash）

錢提醒平日有身體檢查十分重要，及早知道肝臟的狀況。同時，提醒乙肝病者日常生活作息要有規律、勿隨意用止痛藥、睡眠要充足等，防止肝功能再受損引發嚴重肝衰竭。

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急性肝炎常見8症狀

據香港衛生防護中心資料，乙型肝炎病毒可引致急性肝炎，常見症狀包括有發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃、小便深色及大便呈泥土色或變淺色。乙型肝炎的傳播途徑包括從母體傳播、血液接觸、共用受污染的個人物品/針筒、使用帶病毒的工具穿耳、紋身或針灸、輸入受病毒污染的血液或血液製成品及性接觸。不管乙型肝炎的症狀最終出現與否，約5-10%的成人患者及95%受母體感染的嬰兒均不能清除乙型肝炎病毒，因此變成慢性帶菌者，可能在日後會患上慢性肝炎，肝臟永久損壞或肝癌。

資料來源︰台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘FB/衛生防護中心