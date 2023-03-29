脂肪肝飲食｜6旬婦中度脂肪肝突消失 靠少吃1類健康食物減33磅！
撰文：尹嘉蔚
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台灣醫生錢政弘專治胃腸肝膽科，日前他在社交平台分享病例，一位60多歲的女性長者本來有中度脂肪肝，但最近檢查中發現脂肪肝完全消失。
錢醫生感到好奇，細問該位女士近來做了什麼？是否有減肥？女士回答近來的確輕了近10公斤（約22磅），只是少吃了水果。
每日勁食香甜水果 小心脂肪肝
水果是健康食物，營養豐富，錢醫生驚訝為何少吃水果後體重暴跌，於是再詳細詢問女士平日的飲食習慣。據女士描述，她以前極愛吃水果，特別香甜多汁的鳳梨、提子、芒果、西瓜等，一個人在一日裡可吃掉一個鳳梨。
大減每日水果量暴跌33磅
該女士一年前體重有66公斤，並長期有高血壓和中度脂肪肝，肝臟超過1/3含有脂肪，也因為血糖仍在遞升，又知道水果的糖分太高，於是決定減少吃水果的分量大減8成，身體開始瘦，體重漸漸下降，跌到51公斤，最近稍為復胖到56公斤。她的丈夫也很愛吃水果，跟太太一樣少吃後，從80公斤減至60多公斤。女士說即使平日有保持運動健步，仍不及少吃水果的影響來得厲害。據瑞典一項大型研究指，有脂肪肝的患者患上肝癌的風險比正常人平均多17倍。
錢醫生亦奉勸網友，想減肥的人要小心吃水果，跟蛋糕甜點一樣要慎吃。不過，水果營養價值很高，不宜因為要減肥而完全斷食水果，每日保持吃少量，攝取維他命C、膳食纖維、抗氧化物及礦物質。
了解有助減少脂肪肝的10類食物▼▼
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脂肪肝如何預防？
避免暴飲暴食引起肥胖，脂肪肝最主要跟中央肥胖或身體肥胖有關。
減少肝臟脂肪堆積食咩好？
綠色蔬菜、豆類、魚、橄欖油…更多
資料來源︰台灣錢政弘醫生FB