脂肪肝改善｜肥胖壓力大易致脂肪肝　10食物減肝臟脂肪 油都得？

減肥不僅為了追求體態美，還因肥胖引致的疾病不少，包括高血壓、高膽固醇、糖尿病，還有脂肪肝。即使不煙不酒，肥胖已可能令人患上非酒精性脂肪肝，更有機會演變成肝硬化。營養師推介10類食物減少肝臟脂肪堆積，有助減低脂肪肝的風險。



脂肪肝改善｜壓力大誘發暴飲暴食 肥胖或致脂肪肝

香港人生活壓力大，據美國調查機構蓋洛普（GALLUP）發表「2022年全球工作場所報告」結果顯示，在東亞地區之中，香港有最多員工表示一天內長時間感到有壓力、焦慮、悲傷和憤怒。與全球相比，香港排第19，較中國內地、美國、英國及日本等地多。壓力巨大會引起各樣情緒問題，繼而影響日常飲食習慣，暴飲暴食是其中之一，誘發肥胖之餘，嚴重的甚至造成脂肪肝。

不健康的飲食習慣，會誘發肥胖，更嚴重的可能形成脂肪肝問題。（iStock）

脂肪肝改善｜脂肪肝持續惡化 後期或已無法逆轉

據腸胃肝臟科專科黃子群醫生曾在訪問中指出，脂肪肝最主要跟中央肥胖或身體肥胖有關，疾病方面例如糖尿病、高血壓也有影響，遺傳也可能是其中一個致病因素。脂肪肝源於不良的生活及飲食習慣導致，例如經常吃高脂、高糖食物及長期缺乏運動。患脂肪肝初期，症狀不明顯而難於察覺；當脂肪肝持續惡化，後期才會有較多病徵出現，如上腹痛、疲勞等，但通常已無法逆轉。

脂肪肝改善｜肝脂肪含量逾5%脂肪肝 過30%增肝硬化風險

台灣營養師程涵宇在社交平台上分享，一般來說肝臟所含脂肪量超過5%已算是脂肪肝；若是過30%，肝硬化風險將會大大提升。由於初期及輕度的脂肪肝，可透過戒口，控制飲食、減重、多運動來改善，因此健康的生活及飲食習慣是非常重要，藉此亦有助預防脂肪肝發生。

攝取高纖及高抗氧化物，例如是豆類、薑黃及橄欖油等有助減少肝臟脂肪堆積。（iStock）

脂肪肝改善｜10類食物減肝脂肪堆積

首先，5類食物要少吃，包括油炸食物、高糖食物、低纖精製澱粉（蛋糕、甜麵包）、紅肉及酒類，避免高油、高糖、高熱量、高飽和脂肪，以免造成肝臟脂肪堆積。至於減少肝臟脂肪堆積，降低脂肪肝風險可嘗試多吃及烹調以下食物，藉此攝取高纖、高抗氧化物，例如是綠色蔬菜、豆類、魚類、橄欖油及堅果等。

按圖了解更多減少脂肪肝10類食物︰

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1 綠色蔬菜

2 適量水果

3 豆類：如鷹嘴豆、黃豆

4 魚類：富含奧米加3脂肪酸

5 堅果：例如一天吃3-4粒合桃

6 橄欖油

7 大蒜

8 燕麥

9 咖啡

10 薑黃

舉例如用椰菜炒三文魚，利用適量橄欖油炒餸，由於三文魚本身會釋出不少魚油，食材落鑊前酌量添油已可，才不會變得油膩。食譜示範︰【三文魚炒椰菜食譜】簡易日系家常菜！冰水浸三文魚保留鮮味

三文魚炒椰菜 資料圖片/HK01

參考資料︰程涵宇營養師FB