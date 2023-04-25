咳嗽｜轉天氣咳嗽難斷尾4體質易中招！中醫推潤肺止咳湯只需2材料

春夏交替，天氣驟冷驟熱，加上解除「口罩令」後，不少人失去口罩的保護，病完又病，甚至長咳難斷尾。中醫解說，這與氣候變化、外邪入侵和體內對病菌的防禦力下降有關，並推介大家飲百合蓮子湯，潤肺止咳。



轉季天氣，時冷時熱，加上戴了三年的口罩一下子除下，缺乏屏障保護，很多人都變得更易生病。（pexels）

溫度濕度轉變大 令人陽氣不足抵抗力弱

近日天氣轉變，時冷時熱，而且濕度很高，令人感到不適。註冊中醫關証顥表示，春季是氣候變化較劇烈的時期，溫度和濕度的大幅轉變會令人體的陽氣不足，繼而影響身體的抵抗力。而這個春夏交替時節，也會令細菌病毒更易傳播，因而讓人更易生病。

失去了口罩的保護，身體也會很容易受到外界病毒和細菌侵害，空氣中的污染物和花粉等致敏原也會刺激呼吸道，引起不適或咳嗽。

4種體質人士更易「轉季咳嗽」

關醫師表示，氣虛、肺虛、肺燥和脾虛這些體質的人，在氣候變化時，肺部的防禦能力較弱，容易受到外邪的侵入，導致咳嗽。

針對4種易有咳嗽體質，關醫師有以下食療建議：

+ 11

1.氣虛體質



此種體質人士常常感到疲憊無力、氣短乏力，平日語音低微、易感冒、出汗。他們較適合食用補氣的湯水，如黨參雞湯、黨参枸杞炖羊肉等，有助增強體力和提高免疫力。

2.肺虛體質



此種體質人士咳嗽無力、痰多不易咳出、容易感冒、聲音低沉、喘息。中醫建議選擇滋潤肺部、清熱潤燥的湯水，如百合雪梨湯、枸杞燕窩燉蘋果等，有助緩解咳嗽和改善肺部功能。

3.肺燥體質



此種體質人士常見乾咳少痰、喉嚨乾燥、口乾舌燥、皮膚乾燥。他們應選擇具有潤肺止咳作用的湯水，如川貝枇杷膏煮雪梨湯、銀耳百合糖水等，能有效緩解咳嗽和潤燥。

4.脾虛體質



此種體質人士容易食慾不振、消化不良、大便溏薄、容易疲勞、面色蒼白。他們適宜食用健脾益胃的湯水，如薏米蓮子糖水、黃耆茯苓燉瘦肉等，有助改善脾胃功能和提高免疫力。

抵禦轉季咳嗽 中醫推薦補氣食材及湯水：

百合蓮子湯食譜

關証顥醫師指，想要抵禦春季咳嗽不適，可循3方面入手。

1 體內正氣：適量的運動、保持良好作息和穩定的情緒。此外，可以食用具有補氣作用的食物，如北芪、白朮、黨參等，有助增強體內正氣，提升抵抗力。

2 防範外邪：在人多擠擁的地方或公共場所，戴口罩仍然是最好的防禦生病方法。勤洗手、保持室內空氣流通、避免與病人接觸，都可以降低生病風險。

3 養生調理：平日多食用「益氣養陰」、「清熱潤肺」的食物和湯水，都可以紓緩咳嗽和呼吸道不適。

百合有潤肺止咳作用，以百合煲湯水對咳嗽有良好療效。（Photo-ac）

止咳潤肺食材推薦：

雪梨：具有清熱潤肺、化痰止咳的功效，對於緩解咳嗽症狀有一定的幫助。

枇杷：潤燥化痰、止咳平喘的作用，適合肺燥咳嗽的人食用。

百合：具有潤肺止咳的作用，對肺虛咳嗽有良好的療效。

推薦湯水：百合蓮子湯

百合蓮子湯食譜

【健康湯水食譜】無花果豬骨湯潤肺止咳 豬骨氽水宜凍水落肉齊煲

食材：

百合（乾）30克、蓮子（去心）50克、冰糖適量、水1公升



做法：

1. 將乾百合提前浸泡變軟，需時約30分鐘至1小時，再瀝乾水分。

2. 蓮子提前用清水浸泡變軟，需時約2至3小時，再瀝乾水分。去除蓮子心以除苦味。

3. 把水倒入煲內，用中火煮沸，然後加入浸軟了的百合和蓮子。

4. 轉小火煮1小時，15分鐘前加入冰糖拌勻，煮至材料完全熟透即成。



* 以上湯水建議僅供參考，如咳嗽情況持續加重或有其他不適，建議盡快求診並根據醫師的指示進行治療。