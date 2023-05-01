燕麥迷思｜燕麥95%含致癌物！降血糖膽固醇成效存疑醫生親解3原因

談及燕麥片，普遍人對它的印象都是健康的超級食物，但早前就有醫生在個人頻道，分享自己對燕麥的看法。質疑燕麥所謂降血糖、膽固醇的效果，更指燕麥無麩質這一個觀念不正確，同時亦引出調查報告，指大多數取樣燕麥中都有令人致癌的除草劑殘留物。希望大家吃前要三思。



柏格醫生(Dr. Eric Berg)在個人頻道上分享對燕麥的看法。（圖片來源：柏格醫生影片截圖）

對燕麥片提出質疑的柏格醫生（Dr. Eric Berg），是位美國的脊椎科醫生，亦曾在霍華德大學擔任教授，教授學生營養學的知識。他認為燕麥片並非如大家想像般有益健康，主要有以下3大原因：

燕麥降血糖成效只是對比性結果？

燕麥能成功降血糖的研究報告的確存在，但柏格醫生指其數據資料是以「對比」的方式呈現，燕麥與其他食物進行比較下，只要燕麥的升糖指數比對照食物低，燕麥便是有效降血糖的食物。乍聽沒有問題，但與其比較的食物竟是升糖指數高的白麵包！柏格醫生直言，任何東西跟白麵包比，都很容易得出「血糖有顯著改善」的結論，質疑燕麥對降血糖的成效不可信。

燕麥。（圖片來源：istock）

有研究指人體吸收3克的β-葡聚醣，能有效令體內膽固醇降低。但實驗過程中，人體只吸收了β-葡聚醣，並非真實地吃燕麥片。由於燕麥含有β-葡聚醣這種化合物，透過演繹推理，才得出燕麥能降膽固醇的結論。從吸收單一化合物轉為燕麥，中間有可能影響降膽固醇的因素均沒計算在內。

膽固醇過高會造成血管阻塞。（圖片來源：istock）

燕麥含麩質 發炎反應遲易被忽略

許多燕麥供應商都聲稱燕麥是無麩質的健康食物，但柏格醫生則指，燕麥其實含有一種叫「燕麥球蛋白」的麩質，這種蛋白質會增加細胞激素，有機會導致體內的發炎反應，傷害身體。但因為這反應是吃燕麥後幾天才會出現，相比其他麩質的即時反應延遲了許多，因此很少人會把身體症狀，和燕麥進行聯想。

燕麥。（圖片來源：istock）

EWG燕麥樣本95%含致癌物 麥子除草劑

在美國環保組織（EWG）的調查報告中，顯示95%的燕麥產品樣本，都含有麥子除草劑的殘留物。原因是種麥子的農民，會用除草劑當作收成前的乾燥劑。因為燕麥、小麥等的農作品，大部分都需要收割和乾燥，而除草劑則可快速地殺死農作品，以達乾燥效果。但除草劑是被世界衛生組織認識的致癌物，如果長期接觸、吸收的話，會增加患上癌症、淋巴瘤等的風險。因為柏格醫生呼籲大家，假如真的要吃燕麥，建議要選擇有機不含化學成分的，減少吃到致癌物的風險。

資料來源：柏格醫生個人頻道/美國環保組織