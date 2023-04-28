鴕鳥肉營養｜世上最具營養紅肉護心助防癌　鮮嫩低脂鐵是牛1.8倍

鴕鳥肉雖為紅肉，但它卻具有低脂、低卡、低膽固醇、高鐵、高蛋白等益處。而且肉質鮮嫩可媲美牛肉，對環境要求低抗病力高，不像牛肉、豬肉等要擔心肉中的殘留藥性。長期以鴕鳥肉取代其他紅肉，更可減少心血管疾病和癌症的發生。但因為產量低，因此不及牛、豬、雞等肉類普及。



鴕鳥刺身。（圖片資料：ISTOCK）

肉質鮮嫩美味 五高三低可防癌

鴕鳥肉味道和牛肉相似，鴕鳥排更有牛排的口感，它的肉質細，沒有腥味、纖維細長不黏牙。優質的鴕鳥肉甚至可做成刺身。因為本身脂肪少，沒有其他肉類油膩的感覺，比牛肉更加軟糯，口感上乘。

鴕鳥肉和牛肉的營養對比。（圖片來源：米施洛營養師專頁）

「五高三低」營養價值最高紅肉

鴕鳥肉被喻為營養價值最高的紅肉。低脂肪、低膽固醇、低熱量，高鐵、高鈣、高硒、高鋅、高蛋白，被稱為「五高三低」，亦是鴕鳥肉的最大特點。而且肉中還含27種人體必需氨基酸，可減少心血管疾病和癌症的發生，備受營養師推崇。

鴕鳥肉（圖片資料：ISTOCK）

生命力、抗病力高 無殘留藥性之憂

鴕鳥是由恐龍時代便出現的生物，不但生命力強，抗病力亦高。鴕鳥的小腸、大腸、食管等的消化器官相比其他動物更長，因此就算牠們誤食了什麼細菌物質，也可依靠自己的消化系統分解。

散養的鴕鳥（圖片資料：ISTOCK）

鴕鳥抵抗力高、抗病力強，所以不需像目前大多數食用動物於飼養過程中需添加賀爾蒙、刺激素及抗生素等藥物，亦不會感染瘋牛症及口蹄疫等病，故無藥物殘留的顧慮。

產量低不及牛、雞 香港有售但相對少

鴕鳥體型巨大且奔跑迅速，雙腿強壯有力，一步就能跨出8米，跳躍更高度達3.5米，最高時速還能突破70km/h。可想而知牠們的飼養環境需要很大的空間，不但雖要散養，鴕鳥場的密度更比雞場等低，因此肉類產量少。

香港有售的鴕鳥肉。（圖片來源 ：HKTVmall）

香港雖然有售，但相比其他肉類而言，選擇就少很多。鴕鳥肉口感、味道似牛，雖然營養價值高，但因產量有限、價格昂貴的原因，無法取代本身的牛、豬、雞，成為大眾普遍選擇的肉類之一。

資料來源：樂活營養師/米施洛營養師