食物安全｜營多麵含1級致癌物長期吃增血癌風險！1款咖喱麵都出事

營多麵又檢測到致癌物！台北市衛生局早前進行抽查，發現「檳城阿來白咖哩麵」以及「印尼營多麵雞肉湯麵」，驗出致癌物「環氧乙烷」，台灣當局已要求全面下架銷毀。上述兩款即食麵香港有售，但未知是否同一批號。



驗出致癌物「環氧乙烷」的營多麵。（圖片資料：台北市政府衛生局）

印尼營多麵 曾被選為全球十大最好吃即食麵

標榜便宜、方便又好吃的營多撈麵在2012、2013年都曾被選為全球十大最好吃的即食麵，不但深受港人歡迎，更是全世界即食麵的龍頭公司。是次驗出致癌物「環氧乙烷」的麵款是「特色雞肉風味湯麵」，驗出含有0.187毫克的「環氧乙烷」（標準：不得檢出）。這口味香港亦有售，唯未知是否含同一批號。

驗出致癌物「環氧乙烷」的檳城阿來白咖哩麵。（圖片資料：台北市政府衛生局）

檳城阿來白咖喱麵 麵條醬料包都出事

另一款同樣含致癌物的檳城阿來白咖喱麵，來源地為馬來西亞。不只麵條檢出「環氧乙烷」0.065mg/kg（標準：不得檢出），連醬料包也檢出0.084mg/kg（標準：不得檢出）。這款麵香港同樣有售，未知是否含同一批號。

臺北市政府衛生局公布112年度速食麵抽驗結果不符規定名單名（圖片來源：台北市政府衛生局）

環氧乙烷增血癌風險 全台急下架

林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海表示，環氧乙烷為工業製造氣體，主要用於設備消毒，常見醫院消毒醫療設備，或是食品公司消毒使用。已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌之風險。

台灣當局已令轄內業者，立即把問題即食麵下架銷毀。台北市衛生局亦提醒，台灣目前未核准環氧乙烷作為農藥、消毒等用途，呼籲業者務必落實自主管理。

東南亞即食麵違規非首次

東南亞地區的即食麵，已不是首次被驗出含有對人體有害的物資。早在2022年9月，香港食安中心便曾驗出印尼喜達撈麵同樣含有環氧乙烷，呼籲市民應停止食用或購入受影響產品。在本年一月，越南的GAU DO和ACECOOK即食麵，當中的調味包和蔬菜包都檢出環氧乙烷。

低卡杯麵表（圖片來源：𝙀𝙖𝙘𝙮 𝙉𝙪𝙩𝙧𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 營養顧問中心 社交平台截圖）

營養師教你健康食即食麵

即使即食麵當中的成分合格，沒有致癌等物質，但仍有很多人認為即食麵並不健康，原因是它們普遍鈉高、卡路里都高。但即食麵的方便和美味，實在令都市人難以捨棄。香港的𝙀𝙖𝙘𝙮 𝙉𝙪𝙩𝙧𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 註冊營養顧問中心，早前就在社交平台分享過幾款較低脂，低卡路里的杯裝粉麵，可供關注健康的人士選擇。更細心提醒盡量不要喝湯、調味料最好落半包就好，以免吸收過多鈉。

資料來源：台北市衛生局/𝙀𝙖𝙘𝙮 𝙉𝙪𝙩𝙧𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 註冊營養顧問中心