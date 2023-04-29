腎衰竭飲食｜蛋白質分好壞！1種食物多吃易致腎衰竭好蛋白有哪些?

蛋白質是人體必要元素，是構成肌肉的原料，能夠維持基礎代謝率，但其實蛋白質都有分好壞。台灣醫師蕭捷健近日在社交平台分享，攝取過多紅肉中的蛋白質，會加速慢性腎衰竭的速度，並分享了食物蛋白質含量的計算。



紅肉。（圖片來源:ISTOCK）

紅肉蛋白質產酸性代謝物 多吃或致腎衰竭

蛋白質是肌肉的原料，其好處能減少肌肉流失、預防肌少症並促進新陳代謝。近日台灣三樹金鶯診所、體重管理主治醫師蕭捷健在社交平台分享，原來身體攝取過多紅肉，會對腎臟造成負擔，甚至會增加腎衰竭惡化的速度！

長期吃紅肉會增加腎衰竭風險。（圖片來源：蕭捷健醫生專頁）

水果蔬菜豆偏鹼性 對腎臟沒影響

蕭醫師解釋，當人體吃下含有蛋白質的食物，特別是紅肉時，會產生較多的酸性代謝物質。這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，令慢性腎臟病發生。除了直接影響腎功能外，紅肉亦會讓尿酸變多，導致腎結石、痛風的問題出現， 進一步損害腎臟。相比之下，水果、豆類、蔬菜等是相對偏鹼性食物，則不會對腎臟造成影響。

白肉。（圖片來源:ISTOCK）

好蛋白質來源 雞肉、海鮮、堅果

紅肉普遍是指四隻腳動物的肉（鴕鳥肉除外），紅肉的顔色來自於哺乳動物肉中含有的肌紅蛋白，而非純粹紅色的肉。想要安心讓身體攝取好的蛋白質，可多吃乳製品、雞、鴨、魚、海鮮，素食者亦可選擇堅果、干豆和扁豆等，它們都含有大量優質的蛋白質，而蔬菜和水果的蛋白質還可能有保護腎臟的作用！

日常蛋白質攝取計算。（圖片來源：蕭捷健醫生專頁）

一般維持健康 每天吃1g/kg體重的蛋白質

一隻未煮熟雞蛋的蛋白質含量約是6至7克，而一般正常人維持健康，每天要吃1g/kg體重的蛋白質。腎衰竭的人，只能吃0.8 g/kg 的蛋白質。不過，如果都吃植物性蛋白，可以攝取到1g/kg的蛋白質。但如果你的目的是要增肌，每天要吃 1- 1.5g/kg 體重的蛋白質。

以一個70公斤的人來說，每天則至少要吃70~105g的蛋白質。如果目的是要減脂，每天至少要吃 1.5-2 g/kg 體重的蛋白質，才不會導致肌肉消耗而代謝下降。預防肌肉變少，要攝取的蛋白質比增肌還要多。

資料來源：醫師蕭捷健個人專頁