保鮮紙可微波加熱嗎？營養師揭2材質易生毒素附消委會高分保鮮紙

怕東西吃不完，時常會包保鮮紙（又稱保鮮膜）冰起來，隔天要吃的時候微波爐加熱一下，馬上就可以開動。不過，現代人對食安的意識提高，不免擔心用保鮮紙會不會有塑化劑？營養師點名2種類型的保鮮紙不僅有塑化劑，一加熱還會釋放有毒物質，快點檢查家中的保鮮紙是哪一種？



隨著科技愈來愈發達，以前還要用媒氣爐或是電鍋慢慢復熱食物，現在一個微波爐叮一聲就知道可以開動了，但你加熱的時候也會套保鮮紙嗎？到底保鮮紙會不會溶出塑化劑？

台灣營養師張宜臻分析了4種保鮮紙的類型：



PVC、PVDC：即使沒加熱也別讓保鮮紙接觸食物

張宜臻表示目前市售保鮮紙主要有四種材質，分別是PVC、PVDC、PE及PMP！雖然說在耐熱溫度上，PVC及PVDC都高於PE，不過PVC及PVDC的成分中含有氯，一旦加熱便容易產生有毒物質，且兩者也含有塑化劑。因此張宜臻提醒，所以即便沒加熱，也盡量不要讓保鮮紙接觸到食物，尤其是高油脂或是高溫的食品！

另外由於PVC等含氯材質到焚化爐燃燒後容易產生戴奧辛，目前已逐步開始限制PVC產品的製造及使用，台灣於今年7月起會開始禁止食品包材使用PVC材質！

按圖了解看消委會評分4.5或以上的保鮮紙（由每個／每平方米零售價格高至低排名）👇👇👇：

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PE、PMP：可用於冷藏及微波 不建議加熱時接觸食物

而保鮮紙另外兩材質分別是PE及PMP，耐熱溫度分別是-60～110度及-30～180度，皆不含氯及塑化劑，可用於冷藏及微波，但仍不建議加熱時接觸到食物。

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耐熱溫度＝塑化劑溶出溫度？

張宜臻提到很多人在挑選保鮮紙時都會選耐熱溫度高的，因為覺得耐熱度愈高，就有愈安全的感覺，但其實保鮮紙的耐熱溫度只是「不使保鮮紙破裂或融化的溫度」，也就是說耐熱溫度高不代表不容易溶出塑化劑。過去研究實驗保鮮紙微波2分鐘及4分鐘後是否有塑化劑溶出，發現PVC及PVDC兩款保鮮紙溫度不到90度即測出塑化劑，而PE則是沒檢測到塑化劑。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保鮮膜可以微波嗎？營養師曝這2種材質的千萬別用！小心塑化劑、有毒物質通通吃下肚】

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