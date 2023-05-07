夏天湯水食譜｜勝瓜香茜豆腐魚湯清熱生津護脾胃 1招最留芫荽營養

立夏過了，已開始進入炎熱的夏季，溫度高達攝氏30度，稍在街上流連也會汗流浹背，是時候要清熱消暑了。中醫推介可飲勝瓜香茜豆腐魚湯，滋陰補血，生津解毒。

攝影：鄒家鳳



勝瓜香茜豆腐魚湯（鄒家鳳攝）

夏天湯水宜清淡 消暑解毒

夏天最常出入冷氣間，又多吃生冷食物，以為這樣清涼消暑？其實只會損傷脾胃。註冊中醫師鄧蕙盈認為這時應多吃時令蔬果，而相比老火湯，更宜飲清淡的湯水，如勝瓜香茜豆腐魚湯。勝瓜和豆腐均屬性涼，有助清熱排毒，經常捱夜、吃煎炸油膩食物最啱，但需加入薑片減寒性。由於勝瓜水分豐富，煲煮後會出水，故不用加太多水。

魚湯奶白 煎魚、滾水是關鍵

魚可選魚尾，同具健脾滋陰功效，亦方便處理，煲前必須煎香兩面，湯會更鮮甜，否則煲湯時有血水滲出會令湯水變腥。之後撞入滾水，把魚肉的蛋白質和脂肪撞散，湯才會變得奶白，若是凍水，蛋白質和脂肪便不易分解，難以煲出奶白魚湯。

芫荽味辛味濃，非人人喜愛，但溫中健胃，有效除寒邪助消化，寒性體質也適宜。只需清洗乾淨，只去啡色根鬚，盡量保留最富營養的根部勿浪費。

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按圖看勝瓜香茜豆腐魚湯材料及功效：

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勝瓜（絲瓜）：味甘、性涼，入肝、胃經，清熱解暑、排毒通便、去風化痰、潤肌美容

豆腐：味甘、性涼，入脾胃和大腸經，益氣寬中，生津潤燥，清熱解毒

魚：味甘，性溫。入肝、脾、腎經。去虛損，除風濕，強筋骨，止痔血

芫荽：味辛，性溫。入肺、脾經，具發汗透疹，消食下氣，清熱，利尿的功效.

生薑：味辛，性溫、入肺、胃、脾經，溫中止嘔、去寒痰，發汗散寒



勝瓜香茜豆腐魚湯（鄒家鳳攝）

勝瓜香茜豆腐魚湯食譜

材料：

勝瓜1條

豆腐2塊

魚尾1條

莞茜適量

生薑1塊

水1.5公升

幼鹽少許

做法：

1 材料洗淨，勝瓜、豆腐切件；芫荽去掉啡色根部，備用。

2 魚尾洗淨抹乾，燒熱油鍋，放入薑、魚尾，以中火煎香兩面。

3 轉大火倒入熱水，或移至湯鍋倒入熱水，煲5-10分鐘。

4 轉中小火，加入其餘材料，煲20分鐘，下鹽調味即成。

不失敗貼士：

~魚要抹乾，煎香再煲才會鮮甜沒魚腥味。必須以熱水撞入煲湯，魚湯才會奶白。

~加生薑可減勝瓜寒涼。

~芫荽的根部最富營養，洗淨一起煲別浪費。