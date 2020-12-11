芫荽營養｜與肉類共食能除腥解膩？富含維他命C膳食纖維整腸健胃

芫荽（又稱香菜）是小吃中很常見的點綴配料，很多人就愛芫荽這一味，但亦有不少人避之唯恐不及。台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，芫荽的氣味來源主要是其本身具有多種揮發油性物質所致，若整株食用氣味最為濃郁，有助刺激食慾、增添飲食風味；此外，芫荽也富含維他命B、C、胡蘿蔔素等營養，適量食用有益健康！

▼芫荽的營養價值、降低芫荽特殊氣味方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

芫荽是許多台菜、小吃中很搶眼的配角，不少料理最後都會用芫荽作為點綴，如同畫龍點睛般為食材增添色香味，但卻也有不少人對芫荽退避三舍、避之唯恐不及。

台灣廖嘉音營養師表示，芫荽雖然常為料理中的配角，但卻含有豐富的營養價值，像是維他命B、C、胡蘿蔔素，鈣、磷、鉀、鐵等多種礦物質以及膳食纖維，且芫荽也被認為具有殺菌保鮮、整腸健胃的效果。

芫荽具有一種特殊的氣味，飲食搭配芫荽有助於刺激食慾、增添食材風味，尤其與肉類共食有除腥、解膩之效。台灣廖嘉音營養師表示，芫荽的氣味主要是因為內含多種揮發油性物質所致，但若將芫荽切碎則有助於油性的醛類物質揮發，可降低芫荽本身的氣味，也可更好入口。

廖營養師也補充，如同一般的葉菜類食材，芫荽經過久煮會降低營養成分，建議可充分洗淨簡單川燙後再泡入冰水中降溫，以維持脆口的口感。

相關文章：【入廚貼士】芫荽保鮮期延長3天變3周！3個簡單步驟乾淨又新鮮👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

相關文章：菇菌營養｜秀珍菇助修補受損細胞增免疫力 4種火鍋必備菇類益處👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】