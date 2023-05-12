入廚貼士｜帶子、扇貝一直搞錯？5大分別煮錯時間變擦膠這種最髒!

帶子大家都聽得多，原來都分有帶子（沙插）及扇貝，兩種貝類除了肉的部分相似，其餘外表、產地以及生活習性，都有很大的分別，所以價格上差距也大，兩種的蒸煮時間相差一倍，搞錯分分鐘蒸到變擦膠，浪費食物！



帶子定居後終生不移動 扇貝自由生活

帶子（沙插）和扇貝外型上已有很大分別，帶子外殼偏薄呈三角形，柱肉呈㰐圓形，裙邊較滑身。沙插以殼的尖端直立插入泥沙中生活，以足絲固著海底，成群聚集一起生活，一經定居就終生不再移動了，並以一些單細胞藻類和有機碎屑為主食。

扇貝則像一把扇，因此稱為扇貝，其正名是元貝，扇貝是貝類中唯一遷徙的物種，扇貝的種類繁多，全世界海洋都有，多棲息於低潮帶至數百米左右的淺海，依附著或自由生活，主要以浮游藻類為食。

按圖看帶子、扇貝5大不同：

+ 7

產地

帶子：廣泛分布於熱帶和亞熱帶地區扇貝：廣泛分布於世界各大洋地區

價格及當造期

帶子：當造期為每年3至6月，今年價格最低$5/隻扇貝：全年皆當造，今年價格最低$50至$60/斤

處理方法

帶子：由於終生不移的特性，帶子很受當地水質的影響，一旦水質較差，帶子自然會受到污染，因此，除了帶子肉（閉殼肌）及裙邊之外，其餘都不能食用。

扇貝：扇貝遇到危險或水質改變可遷徙，所以受水質的影響較帶子少，除了底部黑色的消化腺，其餘都可以食用，當然也要視乎產地。

烹調方法

帶子：最佳的烹調方法為蒸或烚，可用蒜蓉豆豉蒸，因為帶子的肉質淡味，蒜蓉豆豉醬可帶出鮮味，另外，帶子不能過熟，否則會像擦膠一般硬，否把帶子開邊，大火蒸3分鐘再熄火焗1分鐘，打邊爐烚同樣是3分鐘即成。

扇貝：最佳的烹調同樣是方法為蒸或烚，由於扇貝的味道鮮甜，只須放上蒜蓉粉絲，大火蒸6分鐘，再淋上豉油及滾油，打邊爐烚5分鐘即成。

當造海鮮｜蒜蓉豆豉蒸帶子點蒸先唔會變擦膠 不失敗3竅門

蒜蓉豆豉蒸帶子

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味