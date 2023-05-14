鼻敏感飲食｜季節性鼻敏感殺到！2湯水6食物紓緩症狀這種2片就夠

鼻敏感是香港常見的都市病，發作時會不停留鼻水或鼻塞，嚴重時會噴嚏打個不停，春夏交替時會更加嚴重，因為乍暖還寒的天氣，溫差較大的變化，以致鼻敏感的出現。



感冒、鼻敏感如何分？

在後疫情時期，傷風打個噴嚏，懶理你是否鼻敏感，人人都會彈開十里。由於鼻敏感跟一般感冒的症狀很類似，比較容易辨別出的症狀是過敏性鼻炎不會發燒，鼻子相關症狀的持續時間較長，鼻子分泌物通常是清稀的水狀，是由於免疫系統受到刺激引發的反應，3大症狀是打噴嚏、鼻塞及流鼻水。有些人不時發生，有些人在特定季節才會有，甚至或是接觸到某些過敏原時才會發作。

按下圖看季節性鼻敏感應該食什麼？

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紓緩季節性鼻敏感有哪些食物？

1. 紫蘇葉

紫蘇葉有強力的殺菌效果，並含有維他命K、木犀草素、α-亞麻酸及類黃酮等，可以恢復免疫機能、減少發炎反應，紓緩鼻敏感症狀。

建議食用：適用於涼伴、炒菜或煮粥，每次1至2片已足夠。

紫蘇葉可減少發炎反應，舒緩鼻敏感症狀

2. 薑

薑的薑辣素和薑烯酚能提高身體免疫力與新陳代謝、紓緩鼻塞及鼻敏感炎症。

建議食用：建議生薑的攝取量一天1克，勿超過10克。

3. 洋蔥

洋蔥含豐富的槲皮素，槲皮素是一種類似抗組織胺特性的物質，具有抑制鼻過敏及抗發炎的作用。

建議食用：每日最多30至50克，大約半個左右。

4. 蓮藕

日本埼玉醫科大學教授和合治久曾在媒體中指出，蓮藕含有豐富的黏液，能避免鼻黏膜太過乾燥，如果每天吃30至40克的蓮藕粉，連續吃2周就可以改善鼻敏感。

建議食用：約6至8片直徑2.5吋的蓮藕片

5. 黑豆

黑豆含有強化鼻黏膜的維他命B12、鋅、鐵、大豆皂苷，也含提高免疫力的卵磷脂、木酚素等成分，有助於預防鼻敏感。



建議食用：每天吃10至20粒黑豆或飲用量40毫升黑豆水（茶）。

每天飲用量40亳升黑豆水（網上圖片）

6. 青魚類

青魚類如鯖魚、沙甸魚及秋刀魚這些魚類含有豐富的 EPA 和 DHA，可以加強免疫系統運作，有抗發炎、抗過敏的效果，對紓緩鼻敏感有一定幫助。

建議食用：100克青魚類可提供每日所需重要營養素的比例。

鯖魚（網上圖片）

按圖看舒緩鼻敏感湯水：

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