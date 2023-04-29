鼻敏感湯水食譜｜辛夷花淮山無花果湯　紓緩鼻塞打噴嚏2類人不宜

每逢轉天氣，患有鼻敏感的朋友便會叫苦連天，時不時會聽到他們反覆打噴嚏或不停流鼻水。雖然鼻敏感不會構成嚴重問題，但反覆流鼻水、打噴嚏、鼻塞實在令人困擾。最快的方法當然是服用敏感藥，但不想常常靠西藥的話，可以嘗試註冊中醫師郭志華博士推介的湯水，有助紓緩鼻敏感不適！

攝影：余曉彤



紓緩鼻敏感先宣通肺氣

儘管已經4月尾，天氣還是乍暖還寒，容易令患有鼻敏感人士的病徵發作。據註冊中醫師郭志華博士稱，要紓緩鼻感敏的症狀，應服用補氣宣肺，健脾補氣的藥材。在中醫的角度，鼻敏感為「鼻鼽」。「鼽」就是清涕直流的意思，而肺開竅於鼻，代表肺同鼻直接相關。鼻敏感的成因是因為肺氣不通暢，如果想紓緩鼻敏感症狀，第一步都會宣通肺氣。因此今次所用的食材都會是調補肺、脾之氣。

辛夷花淮山無花果湯有助紓緩鼻敏感症狀。

辛夷花是什麼？

今次紓緩鼻感敏的湯水中，最需要注意的食材便是辛夷花。辛夷又名木筆、望春花，主要是木蘭科落葉小灌木植物紫玉蘭的花蕾，也可以指其他木蘭屬植物的花蕾。它跟平常我們見到的藥材不同，外層茸毛，煲湯時需要用湯袋或茶袋入好，否則煲後湯水會有毛，容易嗆到。由於辛夷花的外型細小，建議用茶袋或紗布袋包起較為合適及方便。

將辛夷花放入茶袋或紗布袋是為了防止令花毛脫落入湯中。

辛夷花淮山無花果湯食譜

辛夷花淮山無花果湯具有健脾補氣，通鼻竅的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士食用此湯建議及功效：

辛夷花：性溫、味辛，有發散風寒、宣通鼻竅的作用。辛夷花的烹調時間最好為15-30分鐘，烹調過久會流失藥效。

白芷：性溫、味辛，有去風除濕、通竅止痛、消腫排膿的作用。

防風：性溫、味甘，有去風解表、除濕止痛的作用。

無花果：性平、味甘，有潤肺止咳、清熱潤腸的作用。

淮山：性平、味甘，有益氣養陰、補肺脾腎、固精止帶的作用。

黨參：性平、味甘，有補中益氣、健脾益肺的作用。

蜜棗：性溫、味甘，有補脾益氣、補血安神、緩和藥效的作用。

豬肉：性平、味甘鹹，有補中益氣，滋陰潤燥的作用。

食用建議：

~此湯烹調時間最好為2小時，趕時間的話可改為1小時，但藥效或會減低。

~一星期可以飲用2-3次，孕婦及陰虛火旺體質不宜服用。

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