【健康湯水食譜】蟲草花淮山杞子雞湯補肺健脾　紓緩轉季鼻敏感

近日的天氣愈見涼爽，下周更是立冬了，不過這些轉天氣的時節，鼻敏感特別容易發作，噴嚏連連，鼻子又紅又脫皮。鼻敏感在香港是相當普遍的症狀，曾有數據指出，香港每4個人就有1個有鼻敏感，而且根本難以根治，要是想紓緩鼻敏感的話，中醫師建議煲「蟲草花淮山杞子雞湯」。 攝影：鄧穎琪

那天，某同事擤了一整天鼻涕，我問他：「傷風嗎？」他說：「鼻敏感呀！」一邊打噴嚏一邊問我有甚麼方法可解決，於是我就向中醫查詢起來，鼻敏感救星正正就是蟲草花呀！中醫師推薦一個蟲草花淮山杞子雞湯，另外還加了些黨參健脾補氣。註冊中醫師邱穎琳說：「鼻敏感的人多數肺腎氣虛，對於天氣變化較敏感及難以適應，所以轉季時尤其容易發作。而蟲草花正好能補肺益腎，有效紓緩有關症狀。」

除了各種藥材，湯料還有雞，筆者用的是走地雞，$70一隻。很多人怕原隻雞難以處理，筆者很明白呢，因此建議大家去街市買雞。我買的是冰鮮走地雞，當你告訴雞販這隻雞用來煲湯，對方會幫你斬雞，煲湯基本上不用斬得太細碎，一開四便已足夠。回家後只需把雞洗淨、除掉僅餘的內臟和去皮等，再氽水，便能煲湯了。中醫師提醒，煲湯雞最好都去皮，否則湯會太油。

蟲草花淮山杞子雞湯食譜

整個湯有補肺健脾、補肝益腎的功效，有效改善季節交替時的鼻敏感症狀。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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