廚房裝修｜裝修師傅做漏1步 致鋅盤下墜滲水！專家1招輕鬆解決

廚房鋅盤漏水，原因可以有很多。早前有網民在Facebook群組《Oh yes 有得整》發文，表示自己裝修了兩年多，近日發現廚房洗碗鋅盤有水漏到下方櫥櫃位置，櫥櫃出現啡色液體。她嘗試找出滲水源頭，後來發現洗碗鋅盤和石英石枱面之間4邊都有裂縫，希望網民提供處理方法。



櫥櫃持續滲出啡色液體 網民：要拆重做

在櫥櫃邊緣抹出很多啡色液體的情況，事主表示已經持續好幾日，即使仔細清潔過，煮晚飯時，又會出現同樣問題。事主提到進行裝修期間，裝修師傅只用了英泥填補鋅盤和枱面石的接駁位置，更說不用玻璃膠也可以。

按圖即看事主廚房滲水情況：

網民回覆指，表示時間久了，加上震動頻繁亦會導致接駁位置裂開，叫事主只能將整個範圍拆掉重做。事主指過往一直使用都沒有出現裂縫．未知是否因冷縮熱脹而導致；有網民留言指師傅在安裝時已出錯，石面要大過盆邊2毫米，水才不會漏到下方。

專家指事主鋅盤下墜 接駁位置不應只用白英泥

記者將相關照片向裝修學校院長鄧世民（Simon）展示，他指如果鋅盤沒有下墜的話，沒有結構性問題，純粹是擋水出現問題，可以使用玻璃膠填補縫隙解決。但就Simon觀察所得，鋅盤開始有輕微下墜情況，認為是裝修時沒有將鋅盤固定好，因此使用時間長了，便會出現裂縫。他建議事主應先聘請專業人士進行加固，再使用玻璃膠填補接駁位置。

Simon亦提到，有些裝修師傅會使用白英泥做防水層，但白英泥的防水能力較低，而且質地較硬，會容易裂開，因此在接駁位置應增加額外防水物料才夠「穩陣」。除此以外，他表示石面不一定要大過盆邊2毫米才可避免漏水，坊間鋅盤都會因應不同款式，在安裝上的規格也會有所不同，但裝修師傅亦未必會詳閱說明書，戶主應留意是否符合安裝要求。

防霉玻璃膠 趕絕霉菌

玻璃膠較白英泥耐用，擋水表現亦較好，不過長期濕水亦有可能發霉。如果玻璃膠發霉變黑，可使用除霉劑嘗試去除。Simon亦提到，如果想減慢發霉速度，可使用標明有防霉功效的玻璃膠。（請按下圖👇👇👇）

市面上有林林總總的牌子可供選擇，而且用法十分簡單，只要以45度角從裂縫的一端向前推擠、再用膠刮刮走多餘物料，封密便可，防霉玻璃膠48小時便會完全乾透。不過，使用前亦要注意確保施工表面乾燥、無灰塵、油漬、洗潔精，以免影響效果甚至脫落。

裝修學院網址：https://deco-academy.com