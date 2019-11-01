【生活百科】使用玻璃膠要注意呢5件事！　施工記得開窗空氣流通

文：裝修佬 如果屋企出現小問題，例如玻璃門窗邊、洗手盆起膠或者甩咗都會自己買支玻璃膠「落手落腳」解決。通常都會發現一用支玻璃膠就有陣強烈刺鼻嘅味，其實呢陣強烈嘅氣味係有損健康㗎。小編今次同大家講解下，使用玻璃膠嘅注意事項。

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玻璃膠的介紹

玻璃膠係一種單組份彈性脫酸型室溫硫化矽酮密封膠，以矽橡膠為主體原料，加入補強劑、 交聯劑、抗氧劑、促進劑、增塑劑等，玻璃膠的質量一般從粘度、拉力、是否防霉、是否容易清潔、是否會變色方面來考慮。市面上嘅玻璃膠品種有很多，如酸性玻璃膠、中性耐候膠、矽酸中性結構膠、矽酮石材膠、中性防霉膠、中空玻璃膠、鋁塑板專用膠、水族箱專用膠、大玻璃專用膠、浴室防霉專用膠等。

玻璃膠是常見的家居裝修物料，使用時有5個注意事項需要留意。（資料圖片）

玻璃膠的危害

在市場上出現兩種性質的玻璃膠，酸性和中性。酸性玻璃膠，因為其弱酸性質，會同空氣中嘅水分子結合，產生酸性氣體。尤其喺潮濕嘅環境中，酸性越大，發生化學反應越強烈，產生嘅酸性氣體就會越多，氣味都會更加濃烈。因為酸性氣體對呼吸道黏膜會有刺激性同腐蝕性。長期處於呢種環境中可能會引起肺炎。短時間接觸都會令眼睛受刺激，出現流淚，更甚是結膜，頭暈噁心等症狀。另外酸性玻璃膠如果沾到皮膚上或者眼睛上，要立即用大量清水沖洗，否則會腐蝕皮膚以及眼結膜。

使用玻璃膠應注意哪些事項

1.對玻璃膠有瞭解的人應知玻璃膠是一種有機物質，易溶於油脂、二甲苯、丙酮等有機溶劑物質，因此玻璃膠不能與含有此類物質嘅基材上施工。酸性玻璃膠喺固化過程中會釋出有刺激性嘅氣體，會刺激眼睛同呼吸道，因此施工後一定要打開門窗，待完全固化後及氣體散發完畢後先可以進入。

2.玻璃膠最常出現嘅問題是變黑發霉，即使係使用防水玻璃膠、防霉玻璃膠亦不能完全避免此類問題發生。因此長期有水或浸水嘅地方不宜使用。

3.普通嘅玻璃膠都要有空氣中嘅水分參與先可以固化，特種同特殊用途嘅玻璃膠除外，因此如果你要使用嘅地方係密封空間而且乾燥無比，普通玻璃膠就會無法勝任。

4.玻璃膠要粘接嘅表面必須要乾淨，不能有其他物品附着，否則玻璃膠固化後將會出現粘接不牢或脫落現象。

5.使用玻璃膠嘅時候應戴手套、防毒口罩，避免使用時候不慎沾到皮膚同吸入氣體後對身體有不良影響。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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