便秘原因｜男人時刻想拉屎女人常便秘？醫生解謎推10食物促腸蠕動

為什麼男人都像有拉不完的屎？無時無刻都想「辦大事」？難道男人都是「直腸直肚」，吃飽了就能立即消化？而女人偏偏常有便秘問題，到底男女腸胃真的不一樣？假如你正在受便秘困擾，必須參考營養師推薦10個有效紓緩便秘的食物，立即加入你的日常餐單吧！



為什麼男人都像有拉不完的屎？女人偏偏很容易有便秘問題，（Photo-ac）

男人「多屎」原因｜熱量攝取比女人多６碗飯！

男人的排泄次數較多，最顯然而見的原因就是「輸入多」，自然「輸出多」。男女的體格天生就有差異。一個80公斤的男人與一個50公斤的女人比較的話，每天所需的熱量至少相差750卡路里，相等約6碗白飯。多吃了，自然排出也多了。

女人便秘原因｜與內分泌有關係

外科專科醫生老兆雄表示，男女腸胃結構並沒有分別，不過女性的確較容易患上便秘。他指，女性患上「腸易激綜合症」（IBS）的機率約是男性的兩倍，而愈來愈多研究發現，女性的性激素如雌激素、黃體銅可能是原因所在，這也解釋到為什麼女性在月經周期也更易出現腸胃問題。

便秘徵狀逐個數 中2項以上需留意

老兆雄醫生指，要判斷是否患上便秘，可根據「羅馬四世標準」，這也是一個國際慣用標準來診斷腸胃功能是否失調。

檢視自己在最近3至6個月內有沒有出現以下2項或多項：*

- 在超過 ¼ (25%) 的排便時用力

- 超過 ¼ (25%) 的排便呈塊狀或硬便（布里斯托爾糞便量表1-2）

- 超過 ¼ (25%) 的排便感覺不完全排便

- 超過 ¼ (25%) 的排便感覺肛門直腸阻塞/堵塞

- 手動操作以促進超過 ¼ (25%) 的排便（例如，數字排便、骨盆底支撐）

- 每周少於三個自行排便

- 在不使用瀉藥的情況下很少出現稀便

- 腸易激綜合徵的不充分標準

長期便秘增患癌風險。（Photo-ac）

長期便秘增患癌風險

老兆雄醫生解釋，人體腸道內的細菌會將未消化的食物物質分解成毒素，而毒素原本應隨大便排出體外，不過若受長期便秘影響，身體未能及時清除毒素，反而會令毒素再次被吸收，致體內的器官組織受到干擾，從而增加患上疾病的風險，包括：大腸癌、痔瘡、大腸憩室炎、肝病變等。此外，便秘患者經常併發腹痛、頭痛、肩酸、食慾不振、口臭、頭昏眼花、失眠、急躁、口乾舌燥、疲勞等症狀。

大腸癌：糞便中存在各種有害物質等待排除，如食品添加物、農藥及亞硝基胺等致癌物質，便秘使這些致癌毒素，長期滯留體內不斷的刺激腸粘膜，於是提高大腸癌的發生率及手術後的復發率。

痔瘡：便秘時，因水分完全被大腸再吸收，所以大便變硬，此時若使勁用力，勉強將其排出，便會傷害到肛門周遭的黏膜而出血，造成痔裂，或肛裂、脫肛、肌炎等肛門周圍疾病。

大腸憩室炎：憩室是腸壁向外突出形成的囊袋，經常見於四十歲以上的中老年人，若便秘將使食物殘渣更容易滲入憩室內，引起炎症。

肝病變：人體的大腸不具有消化作用，僅有吸收水分的功效；而大便停滯過久，使大量毒素被大腸再度吸收，這些毒素會隨血液直接進入肝臟，增加肝臟的負擔，對於肝功能不健全或B型肝炎帶原者，可能加速病症惡化。

改善便秘方法｜10種紓緩便秘食物

多喝水也是解決便秘的方法之一（VCG）

老兆雄醫生建議，為了防止便秘的發生要先從除去便秘致病因子開始做起，請多注意以下的生活保健法：

- 多吃含纖維食物

- 養成定時排便習慣

- 多喝開水

- 適量運動

- 勿養成服用瀉藥的習慣

- 規律的飲食生活

- 避免精神緊張、壓力過重

- 按摩腹部、刺激腸胃



美國亞特蘭大註冊營養師瑪麗莎（Marisa Moore）曾向媒體分享10種紓緩便秘的食物，假如你正受排便不順的困擾，趕快加入餐單之中吧！

按圖看10種紓緩便秘的食物：

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1 漿果

如紅桑子、黑莓，都含有豐富纖維，有助腸道蠕動。成人每日需要不少於25克膳食纖維，而每一杯漿果都可以提供8克膳食纖維。

2 咖啡

咖啡可以增進腸道吸收、刺激腸道蠕動，從而紓緩便秘。不過需要配合適當分量，以及需飲用適量開水，才能發揮作用。

3 椰菜花

含豐富膳食纖維，也可以提供飽足感，刺激腸道蠕道。同時，其含有蘿蔔硫素，可防止腸道壞菌過度生長。

4 奇亞籽

屬於超級食物（Super food），含豐富營養價值之外，28克的奇亞籽已提供10.6克的膳食纖維，可簡單加入飲料或食物之中，輕易滿足日常飲食所需。

5 梅子（Plum）

此水果含豐富膳食纖維和山梨糖醇，可以刺激排便；當中的不溶性膳食纖維更會吸收水分，令糞便增加，使排便更暢順。

6 豆類

含有高纖維的食物，一杯扁豆已含有15克膳食纖維。建議把豆煮成湯，或者加入沙律，或做成配菜，增加口感。

7 雅枝竹（朝鮮薊）

有「蔬菜之王」、「蔬菜貴族」等美譽，不但含有豐富纖維，更含有益生菌、維生素，維持消化系統的健康狀態，並提供飽足感。

8 無花果

含豐富水溶性食物纖維果膠，以及無花果蛋白酶，可以促進消化，有益腸道。3至5個無花果可提供約5克纖維。

9 梨

含豐富水分和高纖，一個中等大小的梨子已含5.5克纖維，對腸道蠕道提供很大幫助。

10 菠菜

不只含有膳食纖維，還含有鎂，可以增加大腸內的水分，促進排便。