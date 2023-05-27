湯水食譜｜高蛋白低升糖粟米毛豆豆腐羹　3大貼士打芡要慢落快攪

粟米蛋花湯或粟米豆腐羹大家就飲得多，但今次營養師推介的粟米毛豆豆腐羹，大家又飲過未？粟米及豆腐營養豐富，再加上有口感的毛豆，可使這個湯羹的層次更有層次。毛豆的蛋白質非常豐富，有植物之肉的稱號，想食得有營，今個周末可以試試。

攝影：黃偉麟



粟米益處 護眼抗氧化低GI

粟米含有蛋白質、維他命A、B1、B2、纖維、礦物質及不飽和脂肪酸。粟米亦蘊含豐富的葉黃素和玉米黃質，有助於眼睛健康、保護視力及抗氧化。另外，粟米含非水溶性纖維，能夠減緩消化速度，讓食物能在胃部停留更久，除可增加飽足感，也是低GI食物。

粟米毛豆豆腐羹的材料。

豆腐益處 高蛋白控血糖

豆腐則是由黃豆磨成漿後 ，加入石膏或鹽滷後再壓實而成，黃豆的主要營養素有蛋白質、脂肪、碳水化合物，多元不飽和脂肪含量也很高，尤其是Omega3，另有鈣、鐵、鎂、磷等。豆腐和其他的大豆食品都含有大豆異黃酮和大豆蛋白，吃高蛋白的大豆食物會感覺更飽，減少飢餓感，進而幫助減重。有研究指出大豆食品可改善人體對胰島素的反應，以及控制血糖水平的能力，降低患二型糖尿病的風險。

毛豆益處 促腸蠕動降血脂膽固醇

優質的植物性蛋白質：含量比得上雞蛋，有植物之肉的稱號。同時含豐富膳食纖維，能提升飽足感、刺激腸胃蠕動、培養腸道益生菌，改善便秘及膽固醇。另有維他命B、維他命C、異黃酮、皂苷及卵磷脂等。異黃酮能夠去除自由基，有抗氧化的作用。皂苷能降低血脂和膽固醇。卵磷脂則在體內轉化為膽鹼，有助於製造身體所需神經遞質乙酰膽鹼。

毛豆水煮5分鐘，便可輕易去殻。

粟米毛豆豆腐羹食譜

粟米毛豆豆腐羹（煲/Boil）

4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

新鮮粟米1條

豆腐1盒

毛豆100克

雞蛋1隻

清水250毫升

雞湯250毫升

糖1茶匙

鹽少許

胡椒粉少許

麻油少許

生粉2茶匙



做法：

1.新鮮粟米清洗乾淨後，切件再起粒。

2.毛豆清洗乾淨後，滾水煮5分鐘後去殻，豆腐瀝乾水分後切絲。

3.先用少許油爆炒粟米及毛豆，再加入清水、雞湯及調味料。

4.最後放入豆腐絲及雞蛋打花，馬蹄粉埋芡即成。



不失敗貼士：

~要鮮甜及健康，就要用上新鮮粟米。

~豆腐要最後才下，否則會煮爛豆腐。

~生粉埋芡，芡汁要慢落但快速撈勻。



+ 2

粟米毛豆豆腐羹高蛋白低升糖，非常健康。

簡單的粟米毛豆豆腐羹，高蛋白又低升糖，是一家大細老少咸宜的營養湯品 英國註冊營養學家蕭婉芹