便秘飲食｜食辣飲可樂解決便秘？專家解構偏方辣椒護胃宜日吃多少

食辣是很多人的嚐好，而便秘可能是不少人的煩惱。近日有位35歲的男子為解便秘，誤信民間偏方三餐加辣導致肚痛求診，主診醫生在社交平台帖文，更回應了好幾個民間解便秘偏方，包括活鰻塞肛門、喝可樂、三餐加辣等，並說出正確解便秘的簡單方法。營養師李婉萍亦為大家解惑，說出食辣肚屙的原因。



吃辣後有時人會肚屙。(圖片資料：istock)

解便秘偏方：活鰻塞肛門、吃辣、喝可樂

用活鰻塞肛門以致解便秘並非新鮮事，在本年3月就有一名波蘭男子聽信偏方，將可憐且活生生的鰻魚塞入肛門。台灣的大腸直腸外科陳威佑醫生早前就在社交平台分享，指這方法當然完全無用，更對身體造成危害。而喝可樂的偏方亦一樣。有些人會誤以為喝完可樂後打嗝，是在幫助腸胃消化，但是這些氣體只會對消化反而有不良影響，讓腸胃更容易造成負擔，也無法幫助腸道蠕動、緩解便秘。

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吃辣其實無助便秘。（圖片資料：istock）

吃辣肚屙？助通便因人而異

相信有不少人擁有吃辣後肚屙的經驗，有人覺得這是解便秘的有效方法，陳威佑醫生對此解釋，「吃辣」對於有些腸胃比較敏感的族群來說，可能會因為辣椒的刺激性成分，加速腸胃蠕動，帶來急著想跑廁所的感受。實際上，這種效果還是因個人腸胃敏感度而異。對於便秘嚴重的人來說，就不一定有此效果。長期吃辣，也會過度刺激消化道，引起胃痛、慢性腸胃道發炎。

醫生提醒大家，想改善便秘，其實方法很簡單，每天飲水1000~2000cc、攝取足量蔬菜水果、早上起床時，在空腹狀態下喝一杯溫開水等，都是有效又安全的方法。

辣椒會屙但護胃 營養師：天然辣椒素對身體有益

相信有人和筆者一樣，都試過吃辣吃到肚瀉腹痛。營養師李婉萍在台灣一專欄中指，如果是短時間內吃得太辣，可能會造成肚子痛或胃部有刺激和燒灼感。若有消化不良問題，亦有機會引發或加劇一些消化道的症狀，如肚子痛等。假使是罹患發炎性腸道疾病，如克隆氏症或潰瘍性結腸炎的人，吃辣過後也會引起胃痙攣、腹脹或腹瀉等不適。

天然辣椒素對身體有益(圖片資料：istock)

吃辣椒每天上限是多少？

但上述情況只針對腸胃過弱，或者食辣過度的人。長期攝取天然辣椒素其實是有益的，而不同品種的辣椒，當中所含的辣椒素分量亦有不同，乾辣椒的辣椒素含量約為0.1 毫克/克 ；紅辣椒為2.5毫克/克 ；紅辣椒油為60毫克/克。只要一天攝取少於30毫克的辣椒素，大多數人並不會有副作用。以一隻5克辣椒為例，即每天不宜攝取多於2.5隻。

吃辣迷思及好處（按圖👇👇👇）

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有人總認為辛辣食物會引起胃潰瘍，但辣椒素其實不會造成潰瘍，反而可以抑制胃酸分泌、增進胃黏膜血流供應，甚至有部分研究指，它可能有助預防胃潰瘍、保護胃黏膜等。

資料來源：陳威佑醫生社交平台/ETtoday健康雲