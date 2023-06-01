西瓜｜50歲婦吃西瓜休克險致敗血病！正確處理西瓜2招清涼又安心

西瓜是夏天的消暑良品，在炎熱的天氣下，一口冰涼的西瓜實在叫人涼透心。但有專家指，夏天吃的西瓜，若果處理不當很容易會滋生細菌，輕則肚瀉重則更有敗血病和死亡的風險。為此專家教大家保存和處理西瓜的2大貼士，讓你吃得消暑又放心。



西瓜茄紅素含量比番茄更高，有助於降低或預防高血壓。（Pixabay）

西瓜處理不當婦休克 婆孫不治險滅門

武漢有一名50歲劉姓婦人吃西瓜險死。這名劉姓婦人買了大特價的西瓜，因太多吃不完，便把西瓜放在冰箱，過了兩天後繼續把剩下的西瓜吃完，沒過多久就出現敗血病的初期症狀，就醫時醫生檢查發現她已出現休克血壓，體內感染指標超過正常值的數千倍，顯示患者有嚴重細菌感染，所幸經過搶救後便漸漸康復。

在莫斯科，亦曾發生過吃西瓜險變滅門的意外。一個家庭在一家超市裡買了個西瓜回家進食，只吃了幾口便出現不適，最後61歲奶奶和15歲孫女不治，全家人僅有沒吃西瓜的爸爸安全沒事。事件經調查發現，是超市疏忽令西瓜上殘留殺蟲劑釀成悲劇，可見西瓜的處理和保存確實要小心為之。

西瓜消暑富營養 消腫補水但不可貪吃

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西瓜在夏天可謂是相當熱門的生果，它不但可令人降溫清熱，也深具營養功效，它當中的「瓜氨酸」可令血管放鬆，甚至有降血壓和壯陽之效！李時珍《本草綱目》記載「西瓜、甜瓜，皆屬生冷，世俗以為醍醐灌頂，甘露灑心，取其一時之快，不知其傷脾助濕之害也。」說明西瓜清涼消暑，但也不要貪嘴吃太多。

專家2招處理西瓜 讓你安心吃

台灣的臨床毒物科護理師譚敦慈女士，在一次關於健康的訪問中談及西瓜的安全處理。她指西瓜處理不當會有細菌滋生，惡名昭彰的李斯特菌也有可能潛伏其中，李斯特菌能在低溫環境下生存，並可在受污染的冷藏食物中繁殖，患者會有發燒、腸胃不適的病徵，嚴重的甚至會有腦膜炎或敗血症。

李斯特菌。（圖片來源：istock）

西瓜處理1：薄薄切走暴露空氣層

切走最上層可去除表面細菌。（圖片來源：istock）

她指若是買切開的西瓜，必須小心它的切面，即使是包上保鮮膜，你也沒法知道切的環境、刀子等是否乾淨。切走最上層可去除表面細菌，因為西瓜和保鮮膜有接觸，故這樣也可去掉殘留的化學物質。

西瓜處理2：切忌直接吃後又放雪櫃

用乾淨餐具取出適量西瓜。（圖片來源：istock）

西瓜消暑，在夏天很多人為求方便，可能會直接把西瓜切半後用湯匙進食，吃到夠了又放進雪櫃冷藏。但因為當中有溫度差異，加上人體口腔亦存在細菌，這樣做很容易令西瓜有細菌滋生。正確做法應要用乾淨餐具取出適量西瓜，這樣才消暑又安全。

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資料來源：健康2.0