海鮮食譜｜花雕蛋白蒸瀨尿蝦3招蒸出完美蛋白　1把鉸剪起肉零難度

花雕蛋白蒸花蟹大家可能就食得多，但花蟹換成瀨尿蝦大家又試過嗎？瀨尿蝦啖啖肉非常鮮甜，再配上蛋白及花雕酒一起蒸，味道格外清新，賣相極佳，而且做法簡單，想夏季食得清新一點，大家不妨試試。



瀨尿蝦味道鮮甜 啖啖酒香

對於一般家庭來說，花蟹比較難處理，首先要凍暈再蒸熟，之後放涼再斬件，吃的時候又要剝殼，非常麻煩。相反，瀨尿蝦只需蒸之前處理好，吃的時候就非常方便，瀨尿蝦連蛋白一起進食，兩種不同口感衝擊味蕾，再加上啖啖的酒香，最適合炎炎夏日享用。

斑馬瀨尿蝦多膏偏軟 蒸煮最好

如果煮椒鹽瀨尿蝦，很多人不喜歡用斑馬瀨尿蝦，因為瀨尿蝦多膏且肉偏軟身，炸出來口感不夠爽脆，相反，蒸的時候用斑馬瀨尿蝦則較好，蝦膏不但可以提鮮，還可帶出另一種口感。

瀨尿蝦蝦肉取，配上蛋白及雞湯，便可以拿去蒸。

瀨尿蝦起肉 只需一把剪刀

新鮮瀨尿蝦具有很高的攻擊力，所以先用冰水浸15分鐘或放雪櫃2小時將其凍暈。之後，大火蒸4分鐘。之後，瀨尿蝦放涼，只需一把剪刀，剪去瀨尿蝦的頭，再剪去蝦身左右各0.5厘米，再去掉尾部及取出上下殼，就可以整條蝦肉取出來，之後配上蛋白及雞湯，便可以拿去蒸。

花雕蛋白蒸瀨尿蝦食譜

花雕蛋白蒸瀨尿蝦（蒸/Steam）

4人分量 1級難度 20分鐘



材料：

瀨尿蝦2隻

蛋白2隻

雞湯80克

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

蔥1條



做法：

1. 瀨尿蝦大火蒸4分鐘。

2. 用剪刀去掉瀨尿蝦的頭，剪走蝦身左右兩邊起肉。

3. 蛋白加入雞湯混合。

4. 下鹽、糖及胡椒粉，再用網篩過濾蛋白汁。

5. 蒸碟放上瀨尿蝦，倒入蛋白汁，挑走面層的白泡，封上微波爐保鮮紙，大火蒸6分鐘。

6. 蒸後撒上蔥花即成。



不失敗貼士：

~用斑馬瀨尿蝦會較傳統瀨尿蝦多肉。

~新鮮瀨尿蝦可先用冰水浸或放雪櫃將其凍暈。

~蒸好的蝦水可能帶有顏色，不建議使用，影響蒸出來蛋白的美觀。

~蒸蛋白前要挑走面層的白泡，否則蒸出來有凹凸面。

~蒸煮時必須用微波爐保鮮紙包好，蛋白才會蒸得完美無瑕。



花雕蛋白蒸瀨尿蝦非常簡單，不用廿分鐘就完成

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