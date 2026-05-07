海鮮食譜｜蒜蓉豆豉蒸帶子要幾耐？不失敗4招蒸前多1步鮮嫩不過老

海鮮食譜｜蒜蓉豆豉蒸帶子食譜｜本地帶子「沙插」當造，街市最平低見$25/6隻，這個價位又怎可以不嘗一嘗本地帶子的鮮味，而一道簡單又好味的蒜蓉豆豉蒸帶子，要怎樣處理，才不會蒸至過熟，蒜蓉豆豉醬要怎樣調校，才可以做出酒樓的味道？

攝影：黄偉麟



選帶子貼士｜肉大圓潤最好？

本地帶子當造，差不多每個海鮮檔都有售，網上常常說選帶子要肉較大及圓潤的，可是，這個價位通常是一份份出售，加上帶子肉往往被其他器官遮蓋，所以比較難用肉眼觀察，最好找相熟的海鮮檔購買。

本地帶子當造，差不多每個海鮮檔都有售。

帶子處理｜「沙插」生活特性較污糟 橙色內臟要去掉

帶子「沙插」由於長期固定在某個水域的沙藏，不像扇貝可以自由游動，所以「沙插」會比較污糟，並只有帶子肉及裙邊可以安全食用，其他部分應棄掉。可以用廚剪在帶子的下方剪一刀，把所有內臟剪去，帶子裙邊附近淺黄色或橙色的內臟也去掉，用匙羹或刀把帶子取出，在流水下不停沖洗，直至帶子肉去掉所有黏住的內臟，帶子裙邊也在流水下沖洗，直至洗去所有黑色髒物，如果覺得麻煩，可以直接把裙邊及內臟一起去掉，最後，帶子殼不要掉，剪去一半來放上帶子。

帶子、扇貝一直都搞錯？烹煮處理5大分別 做錯1步隨時變擦膠！

「沙插」不動的生活特性，令殼內比較污糟。

用廚剪在帶子的下方剪一刀，把下方所有內臟剪去。

用匙羹或刀把帶子取出。

在流水下不停沖洗，直至帶子肉去掉所有黏住的內臟。

帶子殼剪去一半來放上帶子及裙邊。

自製蒜蓉豆豉醬｜添加2醬料 做出酒樓風味

蒜蓉豆豉醬的主要材料是蒜蓉及豆豉，蒜頭切碎成蒜蓉，豆豉用水清洗，再用匙羹壓碎備用，加入乾蔥碎（或炸乾蔥油）、蠔油、豉油及糖，還有2個味道來源，蝦醬及豆瓣醬，由於本地帶子味較淡，少量的蝦醬可以帶出帶子的鮮味，而豆瓣醬加入蒜蓉豆豉醬中，可以提升味道的層次及加辣，最後加入生粉及少量水，這個蒜蓉豆豉醬便完成，如果覺得不夠顏色，更可加入老抽。

蒜蓉豆豉醬的所有材料

蒜蓉豆豉蒸帶子食譜｜蒸過久馬上變擦膠 蒸完再焗

這種帶子肉身比較厚，很容易出現表面過熟，內裏未完全熟透的情況，所以要在帶子中間開一刀，令蒸煮的時間縮短，另外，在帶子下放上已浸水的粉絲，在帶子上淋上蒜蓉豆豉醬，粉絲便可吸取醬汁及帶子的精華。水滾放入帶子蒸3分鐘，再熄火焗1分鐘，千萬要小心蒸煮時間，因為多1分鐘就馬上變硬，而網片通常教3分鐘，若果帶子比較大隻，就很易未完全熟透，所以再加上1分鐘熄火焗，會更加萬無一失。

帶子中間開一刀，令蒸煮的時間縮短。

帶子下放粉絲，再淋上蒜蓉豆豉醬，水滾放入帶子蒸3分鐘再熄火焗1分鐘。

蒜蓉豆豉蒸帶子食譜

蒜蓉豆豉蒸帶子食譜

材料：

帶子7隻

粉絲半紮

豆豉1湯匙

糖半茶匙

蒜蓉1湯匙

乾蔥蓉半湯匙

生抽1茶匙

老抽1茶匙

豆瓣醬半茶匙

蝦醬1/4茶匙

生粉1茶匙

油少許



做法：

1. 用廚剪在帶子的下方剪一刀，把所有內臟剪去。

2. 帶子裙邊附近的內臟也去掉，只留帶子肉及裙邊。

3. 豆豉用水清洗再壓碎，加入其他材料混成蒜蓉豆豉醬。

4. 清洗好的粉絲放在帶子下，淋上醬汁，大火蒸3分鐘，再關火焗1分鐘。



不失敗貼士：

~帶子的內臟需全部去掉，只留下帶子肉及裙邊（裙邊也可去掉）。

~蒜蓉豆豉醬加入蝦醬及豆瓣醬可提升鮮味。

~帶子必須中間開一刀，令蒸煮的時間縮短。

~蒸煮時間要控制好，大火蒸3分鐘再熄火焗1分鐘，便不會過熟。



大火蒸3分鐘再熄火焗1分鐘，不會過熟。

海鮮食譜｜椒鹽白飯魚不失敗4竅門 加1材料酥脆惹味毋須大鑊油！

蒸肉餅食譜｜蟶子蒸肉餅索價$908 5貼士加一樣材料媲美酒家名物

煎魚貼士｜香煎青根魚不失敗3竅門 金黃香脆嫩滑無比中式鑊最好?

海鮮食譜｜花雕酒香海鮮鍋5分鐘料理 加1種粉鮮味昇華估佢唔到！

蔬菜食譜｜大排檔風味啫啫唐生菜煲 加1材料比蝦米更香5分鐘搞掂