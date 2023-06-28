裝修清潔一肚氣！500呎$3800木屑油跡冇理？聘清潔公司5注意事項

裝修後至入伙前的家居清潔非常重要，有人會自行清潔，亦有人會聘請專門做裝修後清潔的清潔公司處理。近日有網民於Facebook群組《黑心裝修 ‧ 消息發佈群》發文，表示裝修後聘請了清潔公司進行清潔，卻換來一肚氣。櫥櫃、地台櫃仍有不少污跡木屑，更未經同意下將住宅清潔前和清潔中的面貌公開作宣傳，讓事主非常憤怒。



500呎單位清潔費用$3,800

事主發文指聘請了XX國際服務進行全屋500呎的清潔服務，並由兩位清潔工進行全屋清潔。清潔範圍包括：地面、冷氣（包含表面及隔塵網）、廚房櫥櫃、抽油煙機、爐頭、雪櫃、微波爐等合共二十多個項目，服務收費$3,800港幣。事主指兩位清潔工從早上10時多清潔到下午5時才結束，惟驗收成果令事主非常不滿。（請按下圖👇👇👇）

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事主更指清潔工人「詐傻扮懵」，要事主再三提醒才清潔冷氣機隔塵網。事主驗收時還發現櫃內仍有不少油漆跡，廚房櫥櫃內部則有不少木屑和粉末。清潔公司其後更未經事主同意，將住宅清潔前和清潔中的面貌公開作宣傳，內容亦不盡不實。事主在該帖文底下留言，卻被封鎖，令事主更為憤怒，直言「收費唔係特別平，但質素特別垃圾」。

聘家居清潔服務公司 5大注意事項

新居進行裝修後，難免會有很多空氣污染物、油漆漬、塵埃、垃圾等積聚，如果沒有進行深層清潔，有機會增加罹患呼吸道疾病的風險。有人會嘗試DIY處理，亦有人會聘請專門做裝修後清潔的家居清潔服務公司幫忙，但選用清潔公司時有5大事項要注意。

1 留意不包括的服務

消委會曾就清潔公司的服務作調查，細看每間公司涵蓋的清潔服務範圍，發現大部分公司都不提供抹外窗、水晶燈／吊燈、廚廁牆磚清潔、地板打蠟、昂貴家品清潔的服務，亦有清潔公司不涵蓋清潔抽氣扇和抽油煙機的服務，因此消費者在聘請清潔公司前應留意公司的服務範疇，如需要相關服務，可向清潔服務公司預先說明，並另行付費。（請按下圖👇👇👇）

２ 留意付款方式

裝修後清潔費用，一般以面積計算，400至1,000呎約$3,000－$6,000港幣。不少清潔公司都會要求消費者在使用服務前支付全數，這會令消費者難以受到保障，一旦公司「走數」或者服務不當，消費者亦難以追討。因此消費者在選擇清潔公司時應留意付款方式，盡量選擇先付訂金再付尾數、完成後付全數的清潔公司。

３ 損壞屋內物件賠償

裝修後的家居，通常已有基本家具和裝飾品。如清潔工人在過程中不慎損壞物品，清潔公司都會有相應的賠償方案，賠償金額一般為$100-$300港幣。因此消費者應避免在家中放置高價值物品，如在驗收時發現物品損壞亦應即時提出。

４ 保險責任

根據《僱員補償條例》，所有僱主會為僱員購買勞工保險，以承擔僱主的法律責任，否則不得僱用僱員從事任何工作。一般而言，清潔公司或配對平台已經為相關人員購買勞工保險，但如服務員是以個人名義為消費者提供服務，則需要由消費者為他們投購勞工保險，消費者在預約服務時，務必向清潔服務公司查詢清楚有否為他們投保。

５ 選合資格家務助理

不同家居清潔服務公司可能會自行為其家務助理員提供職前培訓，僱員再培訓局設有家務助理相關課程。消費者選擇清潔公司時，可以查詢有關人員是否已接受家務助理的培訓或相關課程，服務質素亦相對有保障。