益力多飲法｜玫瑰雞尾酒 番石榴烏龍　益力多7款創意飲法解渴美觀

益力多除了直接揭開蓋飲，竟然還可以這樣喝：



7款益力多創意特調，超級美味~

益力多7種創意飲法（按圖👇👇👇）

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1. 番石榴烏龍益力多

番石榴+烏龍茶+益力多



健康低卡的茶飲來！清爽好喝，酸甜中帶着烏龍茶香！番石榴去皮切塊後榨汁，杯中加烏龍茶攪勻，倒入一瓶益力多後加薄荷點綴！輕易上手，手殘黨也會！屬於夏天的滋味~

2. 哈密青瓜益力多

哈密青瓜益力多（小紅書@順小順）

哈密瓜+青瓜+益力多



大熱天就是需要清爽的飲料，哈密青瓜益力多絕對開啟新大門~青瓜、哈密瓜去皮切塊榨汁，杯中加入冰塊後倒入果汁，加入一瓶益力多，完成！姐妹們盲衝！超級清爽無負擔~

按圖看網民留言表達個人開益力多瓶蓋的喜好︰👇👇👇

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3. 西梅益力多

西梅+檸檬+氣泡水+益力多



有沒有喜歡西梅的朋友！西梅益力多必入！西梅加糖醃製後搗碎，加入檸檬和青檸汁，最後倒入氣泡水和益力多即可。氣泡水可以選0卡0糖，減脂期也能喝！

4. 玫瑰雞尾酒

雞尾酒+益力多+檸檬+玫瑰花瓣



這個真的顏值巨高！喜歡微醺的姐妹可以試試~玫瑰花瓣泡開後凍成冰，倒入半瓶益力多後加滿雞尾酒，就能微醺自由啦~

按圖看益力多官方開瓶蓋建議︰👇👇👇

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5. 多肉白桃益力多

多肉白桃益力多（小紅書＠禹馨）

桃子+益力多+桃子果凍



粉嫩的桃桃凍晶瑩剔透，甜膩的白桃果肉，配上益力多，神仙也說絕~桃子丁放入杯中搗出汁，搗上桃子皮水和冰塊，放上果凍，加滿益力多就可以啦！

6. 提子益力多

提子汁+檸檬+益力多



一口入夏！戀夏一族直接衝~喝完透心涼，活力滿分~檸檬片去籽壓出汁，倒入八分滿味全提子汁，益力多補滿後攪勻就ok~加冰之後也不會很甜哦~盲衝不踩雷！

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7. 檸檬益力多

檸檬+益力多+水溶C飲品



被誇爆的檸檬益力多還不來一杯？酸甜口感巨佳！檸檬壓出汁後加冰，倒入水溶C青桔味飲品，最後倒入益力多即可！減肥期也能喝！控糖的姐妹選低糖的益力多就好啦~

炎熱的夏天，在冷氣房裏來一杯益力多飲品，舒服！

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