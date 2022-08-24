燥熱食物｜吃辣不上火更助消暑散熱！4類燥熱食物易口乾舌燥便秘

泰國、印度、韓國、越南，天氣愈熱，吃得愈辣。為什麽炎熱的國家，氣溫愈高反而吃的愈辣？一般人都知道，吃辣會加速血液循環及代謝，因此都認為吃辣應該會更熱，但這些國家即使頂著高溫，揮汗如雨，也要吃辣。



夏天適量吃辣反而能幫助身體散熱

美國耶魯大學醫學院外科教授葛林（Barry Green）表示，辛辣食物裡頭的「辣椒素」，會觸發身體神經反應，促使體溫升高、心跳加速，導致大量排汗，達到散熱效果。

吃辣不上火，吃太燥食物才會導致口乾舌燥？（按圖了解👇）

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1. 熱性水果吃太多，眼睛分泌物過多

榴槤、荔枝、芒果、龍眼，夏日必備水果，尤其配上冰品，真是快樂似神仙。但這些熱性水果吃多容易上火，不僅口乾舌燥、眼睛分泌物多，還會導致皮膚搔癢。所以芒果常被誤認為很毒，主要是因為芒果枝葉截切後會分泌「間苯二酚類」的汁液，果皮漆酚，若對芒果過敏者接觸到這些物質，又吃下芒果，才會造成過敏。

2. 甜食攝取過多，易生痰咳嗽

天熱吃不下，手搖飲料一杯接一杯，過多甜食攝取不只熱量會增加，還會生濕、生痰。因此許多人吃甜食後，容易咳嗽及嘴破。

3. 炸烤食物吃過多，痘痘冒不停

燒烤、油炸食品都屬於容易發炎食物，且含油量高，會刺激皮脂腺分泌而促使粉刺、痘痘生成。而蛋白質遇上高溫，會產生「多環芳香烴」與「多環胺類化合物」，使荷爾蒙失衡。

4. 冰品吃太多，易口乾舌燥

老人家常說，想要賺大錢，就需要賣冰品。夏天各家冰品店都大排長龍，但是冰品吃太多，不僅影響氣血循環，對於體質虛寒者，更容易造成口乾舌燥，造成排便困難。

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營養師小叮嚀

天氣炎熱食慾大受影響，燥熱食物攝取過多，不僅影響皮膚，更會造成肥胖及血糖升高。因此許多慢性患者都認為沒有吃飯，怎麼血糖還是這麼高？綠豆、紅豆、薏仁這些甜品都屬於澱粉類，要當成飯吃。因此想要趁夏天減重，食物選錯，可是愈吃愈肥。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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