早餐飲品｜營養師教自製莓果飲品增免疫力　加1材料補蛋白維他命D

早餐吃什麼？早餐是開啟一天的重要能量來源，現在有許多早餐選擇，但是要如何吃飽又吃得健康，對此，營養師分享了一款健康又營養的乳酪飲品。



台灣營養師劉怡里在Facebook分享，一杯適合早晨的飲品，不僅能促進大腦循環、維持血管健康，還能幫助新陳代謝、提振精神，以及強化免疫力與修補細胞。

莓果柑橘飲（按圖）

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食材：

- 藍莓：豐富的花青素幫助活化腦袋，促進大腦循環、維持血管健康。

- 橙：滿滿的維他命C和有機酸，可以幫助新陳代謝、提振精神、製造充足的能量。

- 無糖乳酪：能促進腸道蠕動、維持身體健康。

- 低脂牛奶：補充優質蛋白質和維他命D，強化免疫力與修補細胞。



6大營養素增抵抗力（按圖了解👇👇👇）

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劉怡里表示，水果量全部大概1碗即可，加入三湯匙乳酪及300毫升的低脂牛奶攪拌即可飲用，另外，劉怡里提醒，莓果柑橘飲品不僅促進腸道健康，還提供約1.5份乳製品、1份水果，除了喝之外，還要再另外補充1顆水煮蛋+2片全麥吐司。

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