水果營養｜夏天消暑必吃西瓜？中醫揭西瓜功效這類人不宜多吃

步入夏季，氣溫炎熱，西瓜成為最受歡迎的當季水果，但台語俚語「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症！」，警告民眾不要在晚上吃西瓜，這是真的嗎？



台灣中醫師陳潮宗表示，西瓜屬於涼性食物，腸胃功能較差的人確實不宜在晚間吃西瓜，建議餐後立即食用，幫助消化，補充水分。

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適量食用西瓜可消水腫 這類人應減少食用

外國研究發現，西瓜含有「瓜氨酸」，可以使血管放鬆、充血，具有壯陽、降血壓等效果。此外，西瓜富含多種維他命和礦物質，鉀可利尿，促進水分排除，改善排尿不順、尿道炎及水腫等。

從營養學觀點來看，西瓜含有大量水分，以及豐富維他命C，清涼解渴，不過，糖尿病患及腎功能不全者均不宜多吃，一旦攝取過多糖份，恐影響血糖控制，以及增加腎臟代謝的負擔。

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吃西瓜吃太多恐腹瀉 西瓜功效中醫這樣看

至於傳統中醫如何看待西瓜？李時珍《本草綱目》記載「西瓜、甜瓜，皆屬生冷，世俗以為醍醐灌頂，甘露灑心，取其一時之快，不知其傷脾助濕之害也。」，認為，吃西瓜不能貪快、貪多。

陳潮宗表示，西瓜的果實性味甘、寒、無毒，具有有清暑、瀉火、泄熱、收澀汗液等作用，夏季食用，清涼解渴，效果類似中醫名藥「白虎湯」，所以被比喻為「天然的白虎湯」。但因西瓜過於甘寒，如果脾胃較虛弱，一下子吃太多，就容易引起腹瀉。

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另外，晚間如果吃了太多西瓜，水分攝取太多，就易有頻尿、夜尿，以致半夜多次醒來上廁所，影響睡眠。再者，正值生理期、易手腳冰冷的女生也應該適量食用。建議在午餐後、運動過後食用，消暑、助消化，且補充水分。

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