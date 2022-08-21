消暑飲食｜越熱越要袪濕　多吃辣吃苦　6招消暑猶勝涼冷氣喝凍飲

面對黏膩濕熱的酷暑，如何保持清爽舒適？



受暖化效應影響，全球氣候變幻無常─夏天越來越熱、冬天卻越來越冷；加上香港每到夏季得遭受高溫和高濕的雙重夾擊，使人常感黏膩煩躁，渾身不自在。

最快的解決方法不外乎躲進冷氣房，再猛灌冷飲、吃雪糕圖個涼快，雖然可以立即將悶熱壓下去，但從中醫觀點來看，反而使得熱氣不易發散，滯留於臟腑之間，甚至必須消耗身體本身的元氣以因應突如其來的寒冷，不利養生。

師法傳統智慧，就能身心清涼安度酷暑。

比起立即降溫，參考中醫的消暑方法或更健康及有效！（按圖了解）

+ 19

1. 消暑首重「袪濕」

體內濕氣重，讓人覺得睏倦、食慾不振、手腳冰冷、全身黏膩不舒服，台灣惟真中醫診所連建廷醫師認為，濕熱是夏季百病之源，因此，夏季養生應將「袪濕」列為首要任務。

他將都市人多過敏的原因歸咎於環境濕氣太重，並且許多人從戶外走進室內，不顧自己早已汗流浹背，還迫不及待鑽進冷氣房，冷熱溫差大加上濕邪入侵，於是感冒、過敏、骨節痠痛隨之而來。

３個好辦法，為身體袪濕！

吃點辣的



一般人認為吃辣上火，夏天不適合吃，事實上，越是濕熱的地區，越可透過吃辣促進人體排汗，有助於逼散體內濕氣，讓人在悶熱環境中反而覺得涼爽舒適。

此外，在酷暑難耐的環境中，人們大多沒有胃口，這時吃點辣食或加了香料的咖哩，可促進食欲、開胃下飯。

不過，台北市立聯合醫院中醫院區醫務長許中華也提醒，中醫觀點來看，辣食畢竟多屬熱性，適量食用就好。

尤其身體已有發炎症狀，例如胃潰瘍、支氣管炎、痔瘡、高血壓患者，或體質本屬陰虛燥熱的人，應該避免吃辣。

吃利濕食物



許中華指出，綠豆、蓮藕、白朮、薏仁、茯苓等中藥材，有利濕效果，對於排解夏季濕熱很有幫助。

除了刻意烹煮蓮藕湯或綠豆薏仁等甜湯之外，他自己的做法是，將利濕食材加進日常食用的主食中，例如洗米時加入米量十分之一的綠豆和少許薏仁，泡軟後直接放進飯鍋煮熟食用，不但增加米飯口感，也為身體袪濕。

連建廷特別推崇吃嫩薑。他指出，嫩薑溫和，吃了不上火，利濕效果也好，曾有病人減重多次不成功，沮喪求診，他把脈診斷後認為是體內濕氣太重的問題，於是要病人三餐都加嫩薑，結果只用這個方法，就順利減重10公斤。

走進大自然



現代人經常待在密閉空調室裏，體力消耗少，身體調控濕度的能力也變差，保持運動習慣可活絡器官運作，增強水分代謝，加速濕氣排出體外。

許中華建議，每個人可依照自己的年齡和喜好，選擇適合的運動類型，例如散步、打太極拳、騎腳踏車等能微微流汗卻不是激烈飆汗的方式，最重要的是養成規律且長期運動的習慣。

「我個人最喜歡爬山，」許中華說，大自然是最好的運動空間，就算再忙，他每週都要擠出時間上山走走，配合慢、深、吐氣多於吸氣的節奏，讓大自然的「宗氣」透過肺臟交換進入體內，貫通心脈。

相關文章：銀髮飲食｜青瓜竟是維他命C殺手？不宜未煮生吃 除非用這2種食法

+ 7

2. 補氣養脾胃，頭腦不昏沉

暑熱損傷人體津液，導致脾胃功能變弱，且耗傷元氣、損精神，氣血不足之下，人會變得昏沉、嗜睡。

登琪爾養生莊所餐飲總監張恬慈進一步解釋，氣不足則胸悶、呼吸短促，供給腦部的血液含氧量低，自然容易頭昏睏倦，因此，補氣則氣足，氣足後腦筋才能保持清明，因此夏日昏昏欲睡，可從補氣着手。

此外，由於炎熱出汗使得胃腸消化液的分泌減少，胃腸蠕動變慢，因此夏天也是消化不良或腸胃病好發季節，透過健脾藥方可以改善。

最常見的方子是四君子湯，有甘溫益氣、健脾養胃功效，主藥材為人參、白朮、茯苓、甘草等四味，再依不同體質加減。

許中華也特別提醒，為免增加腸胃負擔，飲食應清淡，少吃油膩，才是夏季清爽之道。

3. 吃「涼」食，多吃「苦」

中醫總苦口婆心一再告誡「少吃冰」，那麼盛夏如何消暑？許中華瞇眼笑笑回答：「吃涼食」。

清涼飲食消暑



當季生產的瓜果多屬涼性，如西瓜、黃瓜、冬瓜等，許中華特別推薦以西瓜皮肉間白色的部份（中醫稱之為翠衣）切片，加嫩薑一起煮湯，有退火利尿、改善食慾不振的功效。

不過寒涼的食物也不可大吃特吃，古諺有云：「天時雖熱，不可貪涼；瓜果雖美，不可多食。」正因為飲食太過寒涼，不但易致腸胃不適、消化不良，女性也會有分泌物增加、痛經等症狀。

多吃苦



中醫觀點，凡有苦味的蔬菜大多具有清熱功效，因此，夏季可多吃苦瓜、喝苦茶等苦味食物，有益消暑解熱，同時能夠消除疲勞、提神醒腦。

相關文章：地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃

+ 14

4. 香氛醒腦，按壓穴道更見效

很多人慣喝咖啡、濃茶提神，但咖啡因只有短暫的興奮效果，如果喝太多反而會有焦慮、失眠，甚至提高骨質疏鬆風險等反效果。

腦筋混沌時，不妨運用精油的香氣提振精神，配合按壓穴道，更可刺激血液循環，消除疲勞。

精油提神，居家外出都好用



登琪爾瑞泉養生莊所芳療師 陳麗秋指出，有「精油三寶」之稱的薄荷、薰衣草、茶樹精油，最適合夏季提神。

睏倦時可直接滴在手上，塗抹至後頸或人中部位，或以玻璃噴霧瓶裝水，加入5、6滴精油，自製環境噴霧，除了清爽芬芳之外，還能提高空氣中的含氧量，尤以薄荷最適合。

除了提神醒腦之外，茶樹也可驅蟲殺菌，若被蚊蟲叮咬，薰衣草則另有止癢作用。

開竅醒腦，按壓穴道就有效



疲倦時按壓穴道，也可刺激血液循環，進而提振精神。許中華指出，可按壓百會、風池、太陽、印堂等穴道，最特別的是神門穴，「睡不着或睏倦時提神，都可以按神門穴，」他說。

中藥的遠志、石菖蒲、茯神，加上補氣健脾的黃蓍、白朮、黨參，也有開竅醒腦效果，許中華補充。

相關文章：銀髮飲食｜日本人6長壽秘訣 8分飽1匙油更愛1款食物減心臟病風險

+ 10

5. 冷熱交替泡澡 按摩小腿去水腫

泡澡可活絡氣血，改善體內因為夏季濕熱致使的行氣困難，熱感隨着排汗釋出後，就能感覺清爽舒暢。

張恬慈還建議「冷熱交替泡澡」，利用溫差約20度的冷熱水溫，刺激人體的自律神經，活絡交感和副交感神經，達到消暑提神作用。

陳麗秋並補充，泡澡時可使用薰衣草或茶樹精油，她建議用一顆奶精球或一小匙蜂蜜做為乳化劑，加入10～15滴精油，就可輕鬆讓精油與水交融。

泡澡後不妨按摩小腿以消水腫，陳麗秋建議，塗抹身體乳液後，定點按壓足三里，然後由上往下抓捏揉按小腿肌肉，最後輕叩拍打，有助於消除腿部水腫。

6. 睡眠充足，午休也別忘

夏季作息若以古人順應自然界陽盛陰虛的變化，應該「晚睡早起」，但過去的「晚」是指太陽較晚下山，和現代人動輒熬夜通宵不可同日而語。

許中華認為，最遲晚上11點鐘前應進入夢鄉，而中午最好養成午睡習慣，可讓全身放鬆，下午的工作或學習更能事半功倍，也能避免中暑，周身清爽舒適。

鳳梨漬嫩薑

嫩薑的好，不只中醫師知道，張恬慈設計的一系列節氣飲食餐點中，也有一道小菜是「鳳梨漬嫩薑」，主廚張騰峰分享做法：

嫩薑1斤、鳳梨1/4顆切成薄片（鳳梨心可一併使用），加入100克糖，以米醋（果醋亦可）淹過食材，用玻璃瓶盛裝後，放進冰箱冷藏2～3天即可食用，約可存放一個月。滋味酸甜芬芳，不妨試試。



相關文章：維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾不敵榴槤荔枝👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

夏日飽足沙拉，享受輕食不必餓肚子

夏日涼感輕生活

【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」