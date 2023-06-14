輻射水果｜日產水果恐被核廢水污染　吃前必做3步 哪些水果風險低

市民怕日本進口輻射水果？自日本福島核電事故發生後，香港限制或禁止部分日本食品進口香港，至2018年才放寬鄰近福島的四個受限縣市食品有條件進口。因應近日日本當局宣布會將經稀釋的福島核廢水排放到太平洋，不少港人擔憂核廢水會影響鄰近縣市，進口水果同樣會受污染，更有人指應全面禁止日本食品進口、全面關閉在港的日本餐廳，以保障市民健康。



日本海域與香港雖然不接近，但不少港人鍾愛日本食品，尤其進口的水產及水果，包括蜜瓜、桃、蘋果、巨峰提子、士多啤梨等。因此有不少港人擔心核廢水排放、會污染水果，或因禁令影響進口水果的選擇。

日本進口水果有哪些？遠離福島便安全？

日本青森縣以富士蘋果聞名，至於士多啤梨產量最多是栃木縣，其次是福岡縣及熊本縣。巨峰提子的主要產地為山梨縣及長野縣，兩縣產量佔全國整體四成。除了山梨縣、長野縣及栃木縣外，盛產水果的縣市基本與太平洋海域或核事故地區距離不近。

加上香港政府對於日本進口水果有嚴格規管，包括對商品來源的核查、抽檢食品輻射量等，而食安中心檢測的日本進口食品樣本，其輻射水平均沒有超出國際食品法典委員會的指引限值，相信市民受影響的機會亦不大。

按圖即看最受港人歡迎的日本水果進口量：

根據政府統計處2022年的數據，日本新鮮水果進口量比例其實並不高，除了士多啤梨外，進口水果基本上以中國內地、台灣、菲律賓為主。即使香港政府大規模禁止日本食品進口香港，市民在水果方面的選擇也不會有太大差異。

食安建議：減水果放射性污染3部曲

如擔心誤食核輻射的放射性物質，食物安全中心建議市民進食水果前先以流動自來水清洗、大力拭擦或去皮，可減少食物表面上可能殘留的放射性污染。

此外，市民亦可以把水果存放較長時間，以便當中的半衰期較短的放射性核素可進行放射性衰變。核輻射當中會損害健康的放射性核素主要為放射性銫和放射性碘，而放射性碘的半衰期為8天，但放射性銫-134和銫-137分別為2年和30年，會對人體造成較大危害。

按圖即看日本進口量較低的水果：

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市民亦可選擇日本進口量比例較低的水果，例如：芒果、香蕉、橙、菠蘿、火龍果等，購買前留意註明的來源地便可安心食用。另外，香港政府亦會因應日本當局的措施，對日本食品進口作出更嚴格和更深入的檢測，以最大程度保障市民健康，市民亦毋須過分憂慮。