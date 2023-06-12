輻射魚｜易致甲狀腺癌2類人最高危！魚生刺身大部分非來自日本

日本輻射水產將被禁入口。自2011年發生福島核電站事故後，香港政府實施限制福島、千葉、群馬、茨城及栃木五個縣的食品進口香港措施，所有活生、冷凍或冷藏水產品均須附有放射性物質檢驗證書才可進口。最近日本當局宣布計劃將經稀釋的福島核廢水排放入大海，港府指將會因應日本的措施禁止日本水產品進口香港。



日本政府宣布排核廢水 本港將禁日本進口水產

近日，日本政府宣布，計劃將經稀釋的福島核廢水排放入大海，預計排放長達30年。環境及生態局長謝展寰表示，一旦日本啟動相關措施，港府將會禁止進口福島一帶沿岸最高風險縣分的水產品，而其他地區則需進行輻射檢測，再經本地檢測才可進口，同時亦會考慮擴大受限制的縣市。（請按圖👇👇👇）

受影響海域水產、蔬果哪些可進口？哪些受禁？

目前日本福島、千葉、群馬、茨城及栃木五個縣的活生、冷凍或冷藏水產品附有放射性物質檢驗證書便可進口，而福島的蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉則全面禁止進口，其餘四個縣只需附有放射性物質檢驗證書便可進口香港。因應日本的新措施，此限制未來或會持續收緊。

放射性物質可致癌 影響人體長達50年

食物安全中心指出，長期食用受輻射污染的食物有機會增加患癌風險。由於核事故所釋放出的放射性碘是危害身體健康的主要放射性核素，如放射性碘進入體內（例如：吸入、進食），就會被甲狀腺吸收積聚，因而增加患上甲狀腺癌、出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退的風險。兒童和年輕人受輻射後患甲狀腺癌的風險較高。

放射性物質的擴散範圍非常擴。（食物安全中心網頁）

城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀亦在香港電台節目《千禧年代》指出，核電站滲漏帶有重金屬輻射性物「銫」，若進食含大量「銫」等輻射性物質的食物，身體只能將部分排走，餘下或會進入骨骼，影響人體長達30至50年，嚴重可致癌。

雙重把關保障港人健康 檢測比以往更深入更詳盡

雖然核輻射的放射性物質對人體有害，但市民亦毋須過分擔心。香港政府對於日本進口食品有雙重把關保障食物安全。目前實施限制的五個縣市裡，食品在出口前須附有日本當局簽發的輻射證明書及出口商證明書。在進口香港時，食物安全中心亦會就進口本港的日本食品進行輻射檢查。

就是次情況，謝展寰表示會等待國際原子能機構的評核結果才決定最終禁運的範圍。他亦提到，評核原子能機構的團隊亦有中國的專家，檢測亦會比以往更深入、需時更長，除了伽馬輻射元素外，會增加檢測Alpha及Beta元素，必定會以最大程度保障港人健康。

日本進口食品佔有率低 港人最愛三文魚來自挪威

謝展寰亦表示，自2011年起，本港已沒有進口任何來自福島的水產。事實上，現時日本進口本港的食品市場佔有率並不高。

按圖即看各類進口海產比例：

+ 3

根據政府統計署2022年資料，進口香港的日本海產主要為海膽、金槍魚、鱈魚、鯖魚等。如要完全避免吸食放射性物質的可能性，市民亦可選擇其他來源地的水產，避免進食日本進口海產。

至於港人最愛的新鮮或急凍三文魚，主要來源地為挪威及智利；生蠔的主要進口來源地為法國、中國內地和加拿大，日本則排名第四；墨魚、鱆魚及魷魚的主要來源地為中國內地；小蝦和大蝦的主要來源地為中國內地和越南。因此不會對市民造成太大困擾，或引致本港水產價格飆升的現象。